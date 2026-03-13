『ヴィジランテ』第24話 「フーセンの心」あらすじ＆先行カット公開！
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第24話（第2期 第11話）「フーセンの心」 のあらすじと先行カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第24話（第2期 第11話）「フーセンの心」より、先行カットとあらすじが公開された。
「傷顔の男」が仕掛ける爆弾敵＜ヴィラン＞によってボロボロのキャプテン。その脳裏によぎるのは妻・パメラとの出会い…。そして、ついに限界が近いコーイチ、キャプテンの元に彼らが駆けつけ……！
＜第24話（第2期第11話）「フーセンの心」＞
「傷顔の男」が爆弾敵＜ヴィラン＞を操り、 ”東京スカイエッグ” に自爆攻撃を仕掛けた！ キャプテン・セレブリティはその身を挺してタワーを支える。「傷顔の男」の執拗な攻撃によって何発もの爆弾を食らう危機的状況の中、現れたのは…！ 絶体絶命のキャプテンの脳裏によぎったものとは…。
☆第24話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
☆第24話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
