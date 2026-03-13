「考えすぎから解放された！」

そんな感想が続々届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書について、今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「あのとき辞めなければ」が

ことあるごとに顔を出す

「あのとき、別の道を選んでいれば」――誰にでも、そんなifがある。

私の場合、それは公務員を辞めた選択だった。

自由な時間と引き換えに、安定も肩書きも手放した。

平日に海外へ行けるようになり、会社員時代にはなかった自由を手に入れた。

それでも、ふとした瞬間に「あのとき辞めなければ」という思考が顔を出す。

うまくいかないことがあったとき。

元同僚の昇進を聞いたとき。

収入が不安定だと感じたとき。

「もしあのとき残っていれば」と考え始めると、思考は同じ場所をただ回り続ける。

そんな「たられば」が、頭の中で何度も反すうされた。

けれど、フリーランスとして軌道に乗り始めてから、その「もしも」がほとんど浮かばなくなっていった。

変わったのは、状況だけではない。

私の「反すう（ぐるぐる思考）」とのつき合い方が変わったのだ。

世界的ベストセラーの教え

この3月も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントンはこう述べている。

「あのとき、ああしていれば、こうしていれば」的な考えに浸っているのに気づいたら、すぐにその芽を摘んでしまおう。

――『STOP OVERTHINKING』（P.262）

「反すう」とは、過去の出来事を何度も繰り返し再生する思考のクセだ。

「あのとき」

「ああすれば」

――その声は、まるで友人のように、ことあるごとに現れては同じ話をするのだ。

この友人の話を真剣に聞いても、何も前には進まない。

問題が解決するわけでもなく、ただ同じ場所をぐるぐる回るだけだ。

「三流」「二流」と「一流」を

決定的に分けるものとは？

本書では、この反すうから心理的に距離を取ることを勧めている。

つまり反すうを「自分そのもの」としてではなく、「聞き飽きた話をする友人」として扱うのだ。

その友人が訪ねてきたら、「その話、もう聞いたよ。他にない？」と軽く追い返せばいい。

過去を変えることはできないが、今どう受け止めるかは選べる。

私も、あの「もしも」を何度も繰り返していた。

けれど、「今の選択を後悔しないように生きる」と意識を向けてから、思考のループは静かに消えた。

「過去の反すうにとらわれる人」は三流。

「無理に忘れようとする人」は二流。

そして、一流は「反すうを笑って受け流す人」だ。

本書を読んで気づいたのは、後悔をなくすことではなく、後悔との距離の取り方こそが、思考の自由を取り戻すコツだということ。

考えすぎのループから抜け出すためには、過去ではなく、今に集中する、ただそれだけだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）