アップルが近く発表すると噂の新型「HomePod」には、マグネットで壁に取り付ける機能が搭載されると、海外から報告されています。

リークアカウントのKosutami氏によれば、新型HomePodのプロトタイプの1つではインターホンとの連携機能に加えて、「MagSafe」のように磁石を使って壁に付ける機能が備わっているとのことです。

さらに、このデバイスは人工知能機能の「Apple Intelligence」と密接に連携して動作するそう。

アップルが数年前から開発している新型HomePodは、スマートホーム製品の操作、音楽やポッドキャストの再生、ビデオ通話、さらには天気やカレンダーの予定などを一覧できます。本体には7インチの正方形ディスプレイと、前面カメラが搭載されると予想されています。

Kosutami氏によれば、アップルは社内でこのデバイスを「HomePod」と呼んでいるそうですが、実際の製品名は異なる可能性があるそうです。以前に同氏は、製品が2026年秋にリリースされると予想していました。

新型HomePodが、スマートホームの普及を促進する製品になるかどうか注目です。

Source: Kosutami／X

Via MacRumors

The post 次期HomePodは“壁にピタッ”？ MagSafeみたいな機能でスマートホーム普及の切り札になるか appeared first on GetNavi web ゲットナビ.