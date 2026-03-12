プロ野球ヤクルトの元監督で野球解説者の古田敦也氏（60）が、2026年3月11日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表を分析し、種市篤暉投手（27）をブルペン陣のキーマンに挙げた。

「種市のフォークはお化けフォークの域に達している」

1次ラウンド・プールCの日本は、初戦の台湾戦を13−0のコールドで勝利すると、続く韓国を8−6で退けた。

第3戦のオーストラリア戦は、中盤まで得点できなかったが、7回に吉田正尚外野手（32）の逆転2ランなどで、4−3で勝利した。最終戦となったチェコ戦は、主力を温存させるも、9−0で圧勝した。

日本は4戦全勝でプールCを首位通過。2勝2敗の韓国が2位通過した。日本は、15日に米フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で、プールD2位のベネズエラと対戦。韓国はプールD1位のドミニカ共和国と対戦する。

1次ラウンドを通じて古田氏が注目したのは、種市だという。

古田氏は、「1番良かったのが種市君」と切り出し、次のように評価した。

「普段は先発をやっているが、（WBCでは）ショートイニングで投げている。ストレートが155キロ前後で、伸びのある球。そして、フォークボール。フォークボールは、『スッと落ちるとか、ストンと落ちる』という言い方をするが、落差の大きいフォークのことを『ガックンと落ちる』と言う。（大リーグ・メッツの）千賀（滉大）君のお化けフォークもガックンと落ちるが、その域に達しているんじゃないですかね」

種市は今大会1次ラウンドで、2試合に登板した。

「今度は勝っていても、負けていても出て行く」

韓国戦では同点の7回に登板し、3者連続三振。チームは、その裏に3点を入れ逆転に成功した。オーストラリア戦は、1点リードの8回に登板。2つの三振を奪う快投で、無失点でマウンドを降りた。

ほぼ完ぺきな内容に、古田氏はリリーフとして全幅の信頼を寄せた。

「今の調子を持続していけば、アメリカとか、ドミニカの最強打線も簡単には打てないと思います。（投手の）ケガ人が増えたことで、誰をブルペンにするか。藤平（尚真）君が入ってきたので、藤平、松本（裕樹）、大勢の3人がセットアッパーとクローザー。そこに種市君が入ってくるのは間違いない。3人だとちょっと、連投とか含めてやりにくい部分がある。たぶん種市君がセットアッパーとして7回とか。あの辺りで相手をピタッと止めてくれる」

そして、こう続けた。

「クローザーだと勝ってる試合の1番最後になるので、その前に抑えてくれる人が本当にありがたい。そういう意味でいうと、ブルペン待機で7回あたりに。今度は勝っていても、負けていても出て行くことになる。ブルペン陣のカギを握ることになる。ブルペン陣にひとり強力な人が増えたということは、井端（弘和）監督を含め、非常に喜ばしいニュースになった」

スポーツ紙によると、日本代表は12日にチャーター機で、決戦の地マイアミに到着したという。