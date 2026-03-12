Prime Videoは、帝拳プロモーションとの長期契約を締結。これに伴い、4月11日に東京・両国国技館で開催される「Prime Video Boxing 15」を独占ライブ配信する。メインでは、那須川天心がファン・フランシスコ・エストラーダとWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で対戦する。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。

今回の長期契約により、Prime Videoは今後もプライム会員向けにボクシングの試合を放送する。Prime Videoは、2022年4月のゲンナジー・ゴロフキン対村田諒太によるWBA・IBF世界ミドル級王座統一戦を皮切りに、昨秋の那須川天心対井上拓真によるWBC世界バンタム級王座決定戦までをライブ配信してきた。

「Prime Video Boxing 15」では、前戦でプロ初黒星を喫した那須川が、元世界2階級制覇王者のエストラーダと対戦する。世界的な実績を持つ強豪を相手に、再び世界を目指す一戦となる。

サポーティングカードとして、スーパーフライ級10回戦で坪井智也とペドロ・ゲバラが対戦。フライ級10回戦では高見亨介とアンヘル・アヤラが拳を交える。さらに、バンタム級10回戦では秋次克真がホセ・カルデロンと対戦し、132ポンド(59.87kg)契約6回戦では久保寺啓太がクリサルディ・ベルトランと対戦する。

なお、視聴にはAmazonプライム会員登録が必要となる。選手の肩書とランキングは3月10日時点。試合順は未定としている。