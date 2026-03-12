昨季カブスで32本塁打・103打点、1次ラウンドでも好調

野球日本代表「侍ジャパン」は、大会連覇が懸かる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組を4戦全勝の1位で突破。日本時間15日に米マイアミで行われる準々決勝では、D組2位（日本時間12日のドミニカ共和国-ベネズエラ戦の敗者）と対戦する。侍ジャパンの打線の中で、連覇へのキーマンは誰かを探る。

打線で連覇への鍵を握っているのは誰か。現役時代にNPB通算2038安打を放ち、引退後も名コーチとして鳴らした野球評論家・新井宏昌氏に聞くと、「キーマンですか……第一には、米国でも恐れられている大谷翔平（投手＝ドジャース）でしょう。どこが相手でも、一番警戒されるのは間違いありません」との答えが返ってきた。

1次ラウンドでチャイニーズタイペイ、韓国、オーストラリア、チェコを撃破した侍ジャパンだが、準々決勝以降はMLBのオールスター級が顔をそろえるドミニカ共和国、ベネズエラ、米国などとの対戦が予想される。それでも大谷なら、MLBのスター軍団にもひけを取らないどころか、脅威を与えることができる。

ただし、「大谷が勝負してもらえず、四球で歩かされるケースが多くなるかもしれなません」とも指摘。となると、“大谷の後を打つ打者”も重要になる。

その重圧の影響だったのか、1次ラウンドでは開幕から2試合で、1番・大谷の後の2番を務めた近藤健介外野手（ソフトバンク）が計8打数無安打1四球の不振に陥った。3戦目のオーストラリア戦では、鈴木誠也外野手（カブス）と入れ替わり3番となったが、4打数無安打で計“12タコ”。4戦目のチェコ戦は欠場した。

「私はオーストラリア戦同様、2番は鈴木がいいと思います」と新井氏。確かに鈴木は、大谷に比べると騒がれないが、昨季カブスで32本塁打・103打点をマークし、MLBの投手にもにらみが利く存在だ。1次ラウンドでは3試合で打率.333（9打数3安打）、2本塁打5打点5四球と好調。「1次ラウンドで結果を残し充実していますし、3年前の前回WBCの際、メンバーに選ばれていたにも関わらず怪我で出場を辞退しただけに、今大会に懸ける強い気持ちが伺えます」と太鼓判を押す。

7番には佐藤輝明が好調も、「ここに近藤を置く手もある」

左の大谷の次を、右の鈴木が打てば、その後も豪華な“ジグザグ打線”を組める可能性が広がる。「大谷、鈴木、3番に吉田正尚（外野手＝レッドソックス）、4番に岡本（和真内野手＝ブルージェイズ）、5番・村上（宗隆内野手）、6番・牧（秀悟内野手＝DeNA）。7番には、佐藤（輝明内野手＝阪神）が好調ですし、井端（弘和）監督が近藤を信頼して引き続きスタメンで使いたいのであれば、ここに置く手もあります。8番に捕手、9番に源田（壮亮内野手＝西武）となれば、ジグザグの面白い打線になると思います」と新井氏は見解を述べた。

1次ラウンド最後のチェコ戦では、それまで当たりが出ていなかった岡本、村上も浮上のきっかけをつかんだ。岡本が4回に放った左翼フェンス直撃の二塁打は、フェンスの最上部に当たったもので、もう一息でホームラン。6回の遊直も痛烈な当たりだった。一方、村上も8回2死満塁で迎えた最終打席で、グランドスラムを放った。

新井氏は「2人とも最後の試合で彼ららしい長打が出たので、マイアミではそこまでりきむことなく、リラックスして試合に臨めるのではないでしょうか」とうなすいた。

“上げ潮”の状態でMLBの投手たちとぶつかる侍ジャパン打線。中でも鍵を握るのは、大谷と“その後”を打つ男だ。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）