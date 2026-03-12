±§ÅÔµÜÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¡×¡Ú3/20³«¶È¡Û»Ô¾ìÄ¾Á÷¤ÎËîŽ¥ÀºÆù¤«¤é±§ÅÔµÜñ»Ò”¹áÍö”¤Þ¤ÇÃíÌÜ21Å¹ÊÞŽ¥Á´¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò¸ø³«¡ª
±§ÅÔµÜ¤Î¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡ª2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤ËÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ¾Á÷¤ÎËî¤äÀºÆù¡¢¤½¤·¤Æ±§ÅÔµÜñ»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¹áÍö¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬Áª¤ó¤À°ïÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¥¾¡¼¥ó¡×¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡£3·î12Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤«¤Þ¤·¤ó¡×¤ÎÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó¤«¤é¡¢Á´31Å¹ÊÞ¤ÎÃíÌÜ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¤Î¡È¿©¡É¤È¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·µòÅÀ
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆø¤ï¤¤¥¨¥ê¥¢À°È÷»ö¶È¡×¤ÎÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ï·µà²½¤·¤¿»Ô¾ì»ÜÀß¤Î°ìÉô¤ò²òÂÎ¤·¤¿À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö³«¤«¤ì¤¿¡È¿©¡É¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¡£¾ì½ê¤ÏÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔäÌÀ¥Ä®1508-2Â¾¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï27,336.30Ö¡¢356ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤È153ÂæÊ¬¤ÎÃóÎØ¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿¹Âç¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£²·Çä»Ô¾ì¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÀ¸Á¯Î®ÄÌµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¡©3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¹½À®
»ÜÀßÆâ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¥¾¡¼¥ó
»Ô¾ìÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ëî²·ÇäÈÎÇä¤Î¡Ö°ìµÜ¡×¡¢ÀºÆùÈÎÇä¤Î¡Ö¿©ÆùÌä²°Ä¾ÇäÆù¤Î»³µ×¡×¡¢ÇÀ»ºÄ¾Çä½ê¤Î¡ÖÇÀ»ºÄ¾Çä½ê¤¢¤¼¤ß¤Á¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤Ë¤è¤ë¿©ºà¤òÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±§ÅÔµÜÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ëñ»Ò¤Î¡Ö¹áÍö¡×¤ä¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¡Ö¹âÎÓÆ²¡×¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡ÖÆü¸÷¤×¤ê¤óÄâ¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³èÍøÊØ¥¾¡¼¥ó
ÆüÍÑÉÊ¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ·¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö¤«¤Þ¤·¤ó¡×¡Ê¢¨3·î12ÆüÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥È SD¡×¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSeria¡×¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¡£Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¤Ê¤É¤â½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¾¡¼¥ó
Âç²°º¬¹¾ì¤ä¼ÇÀ¸¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤äÃÏ°èÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LRT±ä¿·×²è¤â¿Ê¤à±§ÅÔµÜ¡¢±Ø¼þÊÕ¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤Ë´üÂÔ
¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢JR±§ÅÔµÜ±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È±§ÅÔµÜÀþ¤äÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÀþÏ©¤Ë¤â¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ö±§ÅÔµÜ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¡ÊLRT¡Ë¡×¤¬Á´¹ñÅª¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏJR±§ÅÔµÜ±Ø¤ÎÀ¾Â¦¡Ê±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¢Í¶µ°é²ñ´ÛÁ°ÊýÌÌ¡Ë¤Ø¤Î±ä¿·×²è¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÅì¸ý¤«¤éLRT¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹©¶ÈÃÄÃÏÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï±ØÆîÂ¦¤ÎÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬ºÆÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Î²óÍ·À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤äÎ¹¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ±Ø¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤äLRT¾è¼Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì Á´21Å¹ÊÞ¥ê¥¹¥È
º£ÅÙ¤Î½µËö¤Ï¡¢¾¯¤·Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ±§ÅÔµÜ¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¿©¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
