NHK「おはよう関西」の気象キャスター、塩見泰子さんが3月11日までに自身のインスタグラムを更新。番組を休み 、カナダでの国際学会に参加していることを報告しました。塩見さんは気象キャスターと、京都大学の社会人大学院生の顔も持つ、二刀流アナとして知られています。



【写真】「カナダに出張しています」NHK気象キャスター、海外の街角で…笑顔の自撮り

塩見さんは「今週は番組をお休みさせていただき、カナダのバンクーバーで開催されている国際学会 Cognitive Neuroscience Society（CNS）に出張しています」と報告。あわせて、バンクーバーの街角で学会のネームタグを見せて写る自撮りショットもアップしました。



また、塩見さんは自身の研究の内容についても言及。「大学院で研究してきた『記憶に残る情報の伝え方』について発表します。世界中の研究者の発表を聞き、自身の研究にも意見を頂ける貴重な機会。すでに様々な学びがありました」と充実した様子を伝え、「認知神経科学の観点から、より良い伝え方を模索してきます！」と意気込みをつづりました。



塩見さんは大阪府大阪市出身。同志社大学文学部心理学科卒業後、福井テレビに入社。同社退社後はフリーアナウンサーとして南気象予報士事務所に所属。気象キャスターとして働きながら、京都大学大学院で学び、人間環境学研究科修士課程修了。現在は、NHK大阪放送局の「おはよう関西」や「気象情報」を担当しながら、京都大学大学院人間環境学研究科博士課程在学中。伝え方の博士号を目指しています。