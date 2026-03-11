15年前のきょう、山形ではなにがあったのでしょうか。当時を映像で振り返ります。

【写真を見る】東日本大震災から15年間…とてつもない揺れ、倒壊した建物、停電の闇、山形県内の”あの日”を振り返る

3月11日。午後2時46分東日本大震災の発災です。

県内は上山市、中山町、尾花沢市、米沢市で震度5強を観測。各地が混乱に陥りました。





県の記録では3月11日の本震と4月7日の最大余震で、県内で3人が死亡。住宅など建物への被害は1400棟近くに及びました。





県内のほぼ全域が停電し、JRや高速道路など交通網は麻痺。JR山形駅は家に帰れない人であふれました。





そして夜、県内は暗闇に包まれました。





多くの店が閉店する中、車のライトを照明代わりに営業を続ける店も。





そしてガソリンスタンドには燃料を求める人が押し寄せました。





ライフラインを断たれ、公民館などには大勢の県民が避難し、不安な一夜を過ごしました。





山形市役所も避難所になりました。



夜が開けてもなお混乱は続きました。





山形空港もキャンセル待ちの人であふれかえりました。



そして、行列はここにも。





深刻な燃料不足に陥った東北地方。連日、こうした光景が広がりました。