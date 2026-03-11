【アケアカNEOGEO ガッポリン】 3月12日 配信予定 価格： PS4版 837円 Nintendo Switch版 838円 プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用ブロックくずしゲーム「アケアカNEOGEO ガッポリン」の配信を3月12日より開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「ガッポリン」は、1997年にビデオシステムが開発したブロックくずしゲーム。ブロックくずしのブロックにあたる敵キャラクターは、同じ色同士が隣り合うとくっついてひとつになる。たくさんつなげて大きくしたあとに倒せば、高得点とアイテムが得られる。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いてのトークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。3月11日19時からは「ガッポリン特集」が配信される予定。

