舞台で活躍する俳優の高橋駿一さん（37）が3月11日までにXを更新。離婚を発表した。



2021年12月に一般女性との結婚を発表していた高橋さんは、「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と始め、「私事ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告いたします」と報告。



続けて「それぞれの人生を歩んでいくこととなりました」「今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります」と説明した。最後には「何卒、変わらぬご理解とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と伝えた。



高橋さんは1988年8月4日生まれ、東京都出身。ダブルダッチの選手として活躍後、多くの2.5次元舞台に出演。本人の公式サイトによると、「アクロバットを活かした殺陣を得意」とする。主な出演作品はミュージカル「『新テニスの王子様』The First Stage」（2020）、「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.5-」（2022）など。2026年6月上演予定の舞台「『鬼滅の刃』其ノ陸 柱稽古・無限城 突入」では、冨岡義勇を演じる。