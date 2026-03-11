人々が熊本へ旅立つヘブンを見送る中、1人で部屋にこもり、『日本滞在記』を開く錦(にしこ)織(おり)友一。突然、咳き込んで喀血すると、涙を滲ませ虚空を見つめる――。台詞なしの約1分に及ぶ名演技で松江編を締めくくったのは、俳優の吉沢亮（32）だ。

「トキとヘブンと錦織、3人の物語といっても過言ではない」

制作統括の橋爪國臣氏が振り返る。

「表情や雰囲気だけで、錦織の感情が伝わってくる。俳優・吉沢亮の凄さが表れているシーンだと思います」

『なつぞら』（2019年度前期）以来6年ぶりの朝ドラ出演となった吉沢。松江中学の英語教師でありながら、ヘブンを公私ともに支えるために奔走する健気な姿が、「まるでヒロイン」と話題を呼んだ。橋爪氏は、

「『ばけばけ』はトキとヘブンと錦織、3人の物語といっても過言ではありません」と語り、吉沢のキャスティング経緯について明かす。

「錦織はトキとヘブンに並ぶ重要な役。柱となって、オーディションで選ばれた2人を引っ張り、見守ってくれるような信頼感のある俳優さんとして真っ先に浮かんだのが、吉沢さんでした」

吉沢と言えば、実写邦画の興行収入歴代1位に輝く大ヒットを記録した映画『国宝』での、約1年半に及ぶ壮絶な役作りが記憶に新しい。『なつぞら』、大河ドラマ『青天を衝け』（21年）に続き3度目のタッグとなる橋爪氏も、吉沢の役作りへの姿勢やストイックさを目の当たりにしている。

美しく完璧すぎる所作に日本中が溜息

今回、英語での長い台詞に挑戦した吉沢だが、

「きちんと台詞の意味を理解した上でお芝居したいということでクランクインの数カ月前から週何回か英語のレッスンを受け、空き時間にもシャドーイングをするなど英語漬けの生活を過ごしたそうです。その頃は、会う度に英語が上達していたので驚きました」（同前）

撮影ではトミーに「きれい、違和感ない」と言われる英語を披露。そんな英語交じりの台詞を口にしながらも、

「吉沢さんは、1度も畳の縁や継ぎ目を踏むことがなく、美しく、完璧に所作をこなしていました」（所作指導・藤間豊宏氏）

共演者がふり返る“現場での意外な素顔”

また、吉沢は役作りの一環として、錦織のモデルとなった西田千太郎の旧居にも足を運び、その存在を体で感じたという。橋爪氏は、「千太郎はあくまでモデル。彼の魂の部分だけ残して、錦織というキャラクターを作りあげてもらった」と話すが、ストーリーは史実と重なる部分も多い。島根大学で小泉八雲を研究する宮澤文雄准教授が語る。

「千太郎は若い頃から“大磐石”と呼ばれる秀才で、八雲が松江に来てからは、高い英語力で彼の創作活動を支えました。一方で、ドラマでは錦織が教員資格試験に落ちたことが明かされましたが、千太郎自身も試験で5科目中4科目が1位の成績だったのに、英語の科目だけを落とし、教員資格を得られなかった時期がありました」

そんな錦織と比べ“半分弱”と称されるライバル・庄田多吉を演じたのが、濱正悟。第85回で2人が再会したシーンをこう回想する。

「微妙な関係性を自然に表現できるように、吉沢さんとは事前に打ち合わせしすぎないようにしていました。西洋料理店で再会し、向かい合って座るシーンでは、カットがかかった後、2人とも思わず『なんか気まずいね』とシンクロしましたね（笑）」

今回、郄石やトミーとともに、松江ロケに参加した吉沢。そこで彼がハマった郷土料理があるという。松江フィルムコミッションの中村和美氏が語る。

「濃いめのつゆが特徴の出雲そばです。ロケでお出ししたところ、すごく喜ばれて、わざわざ調理場の裏まで来られて、『とても美味しかったです。ありがとうございました』とご挨拶をされたそうですよ」

錦織の物語はどんな結末を迎えるのか？

ヘブンが熊本に旅立ったことで校長への道が潰え、さらに病の兆候も表れる錦織。史実では、千太郎は結核を患い、34歳の若さで亡くなるが、

「松江を離れてからも八雲は手紙や写真を千太郎に送り続け、彼の死の間際まで交流は続きました。激情家で交際を断つ癖があった八雲ですが、千太郎のことだけは、『本当の男の心』があると褒め、『手紙の返事がなくて寂しい』と溢(こぼ)すこともあったという記録が残っています」（前出・宮澤氏）

橋爪氏も続ける。

「錦織の物語はまだ続き、その中でトキやヘブンとの関係にもきちんと結論が出てきます」

日本映画界の“大磐石”の再登場に、期待が高まる。

