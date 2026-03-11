かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

3月11日（水）は、ぺこぱ、四千頭身、レインボーが来店。お笑い第七世代と言われた彼らが再び集結し、ブーム当時の思いや、第七世代芸人の現状や悩みなどを語る。

スタジオで、「シュウペイさんに芸人界隈である噂が回った」と話すのはレインボーのジャンボたかお。それはいま日本国民が大好きな超有名女優との“ある噂”だという。吉本の芸人たちから「その噂、本当なのか確かめてくれ」と頼まれたジャンボは、さっそくシュウペイのもとへ。直撃すると、シュウペイは苦笑いしながら「いや～うそだよ～○〇ちゃんとは飲みに行って絡まれたりして嫌な感じだよ」と返したという。そのリアクションにジャンボは「羨ましっ！」と本音を漏らし、スタジオも大爆笑。濱家も「ほぼ交わったのと一緒やん」と鋭いツッコミを入れ、スタジオは一気に“シュウペイ羨ましい”ムードに。思わぬエピソードを明かしたシュウペイは、照れ笑いを浮かべながらも、芸人たちから総ツッコミを浴びる展開となった。

一方、出会いが欲しいというシュウペイは、色んな界隈に行って出会った女の子たちに「芸人さんと飲んだことある？」と聞くと、「大抵レインボー・池田の名前が出てくる」と発言。ジャンボは「池田の最近のあだ名は六本木のラストエンペラー」だと暴露する。

そんなシュウペイや池田に、濱家が「今度後藤連れてったってくれへんか？」と依頼すると、後藤は「僕、家で４リットルのトリス飲んでるんで」とコスパ重視の宅飲みをしていることを明かし……。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。11日（水）はよる11時20分スタート。TVerでも無料配信。