Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID TKL 薄型 ゲーミングキーボード + マウスパッド

AmazonにてロジクールGのゲーミングキーボードが特別価格で販売されている。期間は3月22日23時59分まで。

対象商品には、ラピッドトリガー搭載プロ仕様モデル「PRO X TKL RAPID」や、ラピッドトリガー搭載薄型モデル「G515 RAPID TKL」、GX REDリニアスイッチ搭載モデル「Logicool G PRO」などに、ゲーミングマウスパッド「G240」が付属するセット商品がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ラピッドトリガー PRO X TKL RAPID+ゲーミング マウスパッド

ラピッドトリガーを搭載したプロ仕様モデルのゲーミングキーボード。アクチュエーションポイントを0.1mm単位、0.1～4.0mmの範囲で調整できる。また、指を完全に離さずにキーを押下することができ、1ミリ秒を争うFPSゲームに適している。

マルチレイヤーダンピング構造で軸ブレがなく、安定感のある静かなタイピングを実現。さらにKEY PRIORITY機能を搭載し、左右移動キーを同時入力すると優先アクションの指定ができる。

Logicool G PRO ゲーミングキーボード テンキーレス リニア+ゲーミング マウスパッド

テンキーレスでコンパクトなデザインのプロ仕様有線ゲーミングキーボード。大会などの際は、ケーブルを取り外して持ち運べる着脱式となっている。三又構造のケーブルプラグで、激しいプレイや何かに引っ張られた際も抜けにくい。応答性、耐久性を実現したGXメカニカルスイッチを採用。Logicool G HUBソフトウェアを使えば複雑なアクションやよく利用するコマンドをF1～F12に登録できる。