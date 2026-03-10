今年2月、“ぽっちゃり化”が話題を集めた俳優・田中圭。今度はポーカー大会での目撃情報があがっており、ますますギャンブルにのめりこんでいるようだ。

「3月9日、韓国でおこなわれているポーカー大会『Triton ONE JEJU 2026』に、田中さんが参加しているとの情報がX上で拡散されました。実際、大会公式YouTubeアカウントのライブ配信を見てみると、ポーカーにいそしむ田中さんの姿が映っていたんです。上下ともにグレーのスウェット、黒いキャップというラフな装いで、外国人に混じりながら粛々とゲームを進めていました」（芸能担当記者）

田中がポーカー大会に出没したのは、これが初めてのことではない。2025年4月、女優・永野芽郁との不倫疑惑をうけ、俳優業ではとんと名前を聞かなくなった。だが、2025年7月には、米ラスベガスで開催された世界的大会に出場し、まさかの3位入賞、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得する快挙を成し遂げた。

翌月にはスペインの大会にも出場し、明るい茶髪にパーマ、サングラスという弾けたスタイルに変貌。今回の大会でも、ラフな装いで参加した田中に、X上では心配とも呆れともつかない声が寄せられている。

《まじでもう俳優辞めてプロでやってくのかな…》

《田中圭またポーカーやってんのかよ 小栗旬もよく許してるな。まあ俳優業は実質廃業状態だしな》

今年2月には、人気ピアニスト・清塚信也のInstagramに登場していた田中。清塚のポストによれば、2人の所属事務所であるトライストーン・エンタテイメントの社長・小栗旬の舞台『＃いのこりぐみ』を、共に観劇したという。

「2025年の夏以降、俳優業は“休業状態”のため、久々の近影となりました。ブラウンのパーカーに、ライダースジャケットというカジュアルな服装で、フェイスラインがふっくらしている様子が印象的でしたね。清塚さんは、投稿のなかで『圭の舞台もまた早くみた〜い！！！』とリクエストしていましたが、はたして本人にその気があるのかは不透明です」（同前）

田中の“本業”を楽しみに待つ人もいると思うが……。