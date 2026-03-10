【2026年2月フィギュア月間予約ランキング】 3月10日 発表

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2026年2月のフィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、2月1日から2月28日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。

2月のランキングでは、1位には「勝利の女神：NIKKE」より「シンデレラ」の1/12スケール可動フィギュア、2位には「SSSS.GRIDMAN」より「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」の1/7スケールフィギュア、3位には「東方Project」より「霧雨魔理沙」の1/8スケールフィギュアが上位を獲得。

その他には、4位と5位に「ゼンレスゾーンゼロ」より「イヴリン・シェヴァリエ」と「星見雅 世を正す清澄 Ver.」のフィギュアがラインクインするなど、様々な作品から美少女フィギュアが多数ランクインしている。

2026年1月フィギュア月間予約ランキング

第1位：勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

第2位：SSSS.GRIDMAN 宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ 1/7スケール 完成品フィギュア

第3位：東方Project 霧雨魔理沙 1/8スケール 完成品フィギュア

第4位：ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ 1/7スケール 完成品フィギュア

第5位：ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

第6位：S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーBLACK RX

第7位：pocket artシリーズ PA012 カーディナルブレイド メリーナ 1/12 完成品アクションフィギュア

第8位：蟲シリーズ 犬型生物兵器 ザタード・ハウンド Zatard Hound

第9位：ウマ娘 プリティーダービー ダンツフレーム 1/7 完成品フィギュア

第10位：PURE.ICE x 蟲 アンクワルジン UNKVAL 突撃I型 粉砕者スマッシャー - アナコンダ強襲部隊型

第11位：楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver. 1/7 完成品フィギュア

第12位：魔法少女にあこがれて マジアベーゼ 第二形態 1/7 完成品フィギュア

第13位：戦闘巫女 上藤桔梗 1/12 可動フィギュア

第14位：アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7 完成品フィギュア

第15位：戦闘巫女 上藤櫻 1/12 可動フィギュア

第16位：YU-01B シスター・ライラ 1/12 アクションフィギュア

第17位：YU-01A シスター・エイラ 1/12 アクションフィギュア

第18位：アズールレーン 大鳳 羅紗遊情Ver. 1/7 完成品フィギュア

第19位：勝利の女神：NIKKE レヴィアタン 1/7スケール 完成品フィギュア

第20位：鳴潮 フィービー 1/7 完成品フィギュア

メーカー：蝸之殼Snail Shel 発売月：2026年12月 予定 価格：17,380円メーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2027年2月 予定 価格：37,620円メーカー：アルター 発売月：2027年3月 予定 価格通常版：39,380円あみあみ限定特典付き：43,230円メーカー：APEX 発売月：2026年12月 予定 価格：26,950円メーカー：APEX 発売月：2027年2月 予定 価格：41,800円メーカー：BANDAI SPIRITS 発売月：2026年8月 予定 価格：11,000円メーカー：HASUKI 発売月：2026年12月 予定 価格：14,850円メーカー：SEXYiCE 発売月：2026年6月 予定 価格：6,600円メーカー：ファット・カンパニー 発売月：2027年1月 予定 価格：26,800円メーカー：SEXYiCE 発売月：2026年5月 予定 価格：15,950円メーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2027年3月 予定 価格：27,800円メーカー：ファット・カンパニー 発売月：2027年1月 予定 価格：27,800円メーカー：溯行Sushing 発売月：2026年11月 予定 価格：10,450円メーカー：Myethos 発売月：2026年11月 予定 価格：42,350円メーカー：溯行Sushing 発売月：2026年11月 予定 価格：10,450円メーカー：FOGTOYS 発売月：2026年9月 予定 価格：10,450円メーカー：FOGTOYS 発売月：2026年9月 予定 価格：10,450円メーカー：APEX 発売月：2027年1月 予定 価格：29,150円メーカー：Hobby sakura 発売月：2027年1月 予定 価格通常版：44,000円豪華版：46,200円メーカー：フリュー 発売月：2026年12月 予定 価格：23,650円

(C) Oh-ami Inc.

(C) SHIFT UP Corp.

(C) 円谷プロ 2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会

(C) 上海アリス幻樂団

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.