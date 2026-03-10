「NIKKE」「グリッドマン」「東方」が上位にランクイン！ あみあみ、「2026年2月フィギュア月間ランキング」を公開
【2026年2月フィギュア月間予約ランキング】 3月10日 発表
通常版：39,380円
あみあみ限定特典付き：43,230円
通常版：44,000円
豪華版：46,200円
(C) Oh-ami Inc.
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2026年2月のフィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは、2月1日から2月28日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。
2月のランキングでは、1位には「勝利の女神：NIKKE」より「シンデレラ」の1/12スケール可動フィギュア、2位には「SSSS.GRIDMAN」より「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」の1/7スケールフィギュア、3位には「東方Project」より「霧雨魔理沙」の1/8スケールフィギュアが上位を獲得。
その他には、4位と5位に「ゼンレスゾーンゼロ」より「イヴリン・シェヴァリエ」と「星見雅 世を正す清澄 Ver.」のフィギュアがラインクインするなど、様々な作品から美少女フィギュアが多数ランクインしている。
2026年1月フィギュア月間予約ランキング
第1位：勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュアメーカー：蝸之殼Snail Shel 発売月：2026年12月 予定 価格：17,380円
第2位：SSSS.GRIDMAN 宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2027年2月 予定 価格：37,620円
第3位：東方Project 霧雨魔理沙 1/8スケール 完成品フィギュアメーカー：アルター 発売月：2027年3月 予定 価格
通常版：39,380円
あみあみ限定特典付き：43,230円
第4位：ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：APEX 発売月：2026年12月 予定 価格：26,950円
第5位：ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：APEX 発売月：2027年2月 予定 価格：41,800円
第6位：S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーBLACK RXメーカー：BANDAI SPIRITS 発売月：2026年8月 予定 価格：11,000円
第7位：pocket artシリーズ PA012 カーディナルブレイド メリーナ 1/12 完成品アクションフィギュアメーカー：HASUKI 発売月：2026年12月 予定 価格：14,850円
第8位：蟲シリーズ 犬型生物兵器 ザタード・ハウンド Zatard Houndメーカー：SEXYiCE 発売月：2026年6月 予定 価格：6,600円
第9位：ウマ娘 プリティーダービー ダンツフレーム 1/7 完成品フィギュアメーカー：ファット・カンパニー 発売月：2027年1月 予定 価格：26,800円
第10位：PURE.ICE x 蟲 アンクワルジン UNKVAL 突撃I型 粉砕者スマッシャー - アナコンダ強襲部隊型メーカー：SEXYiCE 発売月：2026年5月 予定 価格：15,950円
第11位：楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver. 1/7 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2027年3月 予定 価格：27,800円
第12位：魔法少女にあこがれて マジアベーゼ 第二形態 1/7 完成品フィギュアメーカー：ファット・カンパニー 発売月：2027年1月 予定 価格：27,800円
第13位：戦闘巫女 上藤桔梗 1/12 可動フィギュアメーカー：溯行Sushing 発売月：2026年11月 予定 価格：10,450円
第14位：アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7 完成品フィギュアメーカー：Myethos 発売月：2026年11月 予定 価格：42,350円
第15位：戦闘巫女 上藤櫻 1/12 可動フィギュアメーカー：溯行Sushing 発売月：2026年11月 予定 価格：10,450円
第16位：YU-01B シスター・ライラ 1/12 アクションフィギュアメーカー：FOGTOYS 発売月：2026年9月 予定 価格：10,450円
第17位：YU-01A シスター・エイラ 1/12 アクションフィギュアメーカー：FOGTOYS 発売月：2026年9月 予定 価格：10,450円
第18位：アズールレーン 大鳳 羅紗遊情Ver. 1/7 完成品フィギュアメーカー：APEX 発売月：2027年1月 予定 価格：29,150円
第19位：勝利の女神：NIKKE レヴィアタン 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：Hobby sakura 発売月：2027年1月 予定 価格
通常版：44,000円
豪華版：46,200円
第20位：鳴潮 フィービー 1/7 完成品フィギュアメーカー：フリュー 発売月：2026年12月 予定 価格：23,650円
(C) Oh-ami Inc.
(C) SHIFT UP Corp.
(C) 円谷プロ 2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会
(C) 上海アリス幻樂団
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.