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【検証】ヤマト運輸が8種の鶏むね肉で猫の味覚をテスト！高級肉を前に「美味しいものしか知らない」と自信満々の飼い主、果たして結果は…

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】ネコはいちばん値段の高い鶏むね肉を当てることができるのか！？【モニタリング】」を公開した。100gあたり100円から700円までの8種類の鶏むね肉を用意し、8匹の猫が一番高い肉を当てられるかを検証するユニークな動画となっている。



価格や種類の異なる8種類の鶏むね肉を同じように加熱してほぐし、赤い絨毯の上に価格順に一列に並べる。そこに猫たちを1匹ずつ放ち、どの肉を選ぶかをモニタリングしていく。検証前、飼い主の一人が「美味しいものを知っている、美味しいものしか知らない」と語るなど、グルメな猫たちの選択に期待が高まる中で検証がスタートした。



トップバッターのちゃとらっしゅくんは、複数の肉を少しずつ味見するように慎重に食べ進める。その後も個性豊かな猫たちが次々と登場。全く興味を示さずに座り込むハルちゃんや、お皿の外に肉を散らかしながら豪快に食べるプンくんなど、猫たちの反応は三者三様だ。



中でもスコティッシュフォールドのひなたくんは、安いお皿から順に次々と肉を平らげていく見事な食べっぷりを披露する。しかし、手前から順調に食べ進めた結果、一番高い2皿を前にして満腹で動きがストップ。その姿に、別室でモニタリングしていた首席判定員も「これだけ食べりゃあお腹いっぱいになったんじゃない？」「一番高い2皿残して」と思わずツッコミを入れた。一方、最後に登場したののちゃんは、迷わず一番高い700円のオーガニック放牧鶏を食べ始め、見事に最高級肉を引き当てた。



最終的に動画では、猫は一番値段の高い鶏むね肉を当てることができたと結論づけられた。しかし同時に、本当に大切なのは値段ではなく、猫の体質や健康状態に合ったものを選んで満足してもらうことだと説明。「愛するネコのためならばお金を惜しまない」という、飼い主の深い愛情を力強く強調する結末となった。



個性あふれる猫たちの予測不能な行動と、どの子にも注がれる飼い主の温かい眼差しが心地よい本動画。自由気ままな猫たちの姿は、見る者に大きな癒やしと笑顔を届けてくれる。