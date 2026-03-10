トラック4台が激突

高速道路のパトロールを行う中日本ハイウェイ・パトロール東京は公式YouTubeチャンネル「ハイウェイ・パトロール東京」で、隊員目線のさまざまな動画を投稿しています。



このうち、「トンネル内、渋滞最後尾追突事故（圏央道）」というタイトルの動画は、同チャンネルのなかでトップの再生回数を記録しています。



一体どのような動画なのでしょうか。

映像は高速道路の本線を走行するNEXCOのパトロールカーの前面展望となっています。

【動画】「ええぇぇ…」 これが「トラック4台の多重事故」発生の瞬間です！

説明によると、この動画が撮影された場所は圏央道の茅ヶ崎JCTに向かう内回り、八王子JCT手前だといいます。

トンネルを走行しており、八王子JCT手前ということや、路面の標示や道路情報板があることから「八王子城跡トンネル」内とみられます。

映像が撮影されたのは、2022年12月21日の14時すぎです。年末に向け、納品を急ぐ営業車やトラックなどが急増する時期で、1年のなかで特に渋滞が深刻化するタイミングです。

八王子城跡トンネルは圏央道のなかでも特に混雑する箇所で、トンネルの直後に八王子JCTがあることから、東北道や圏央道方面から中央道、東名、茅ヶ崎方面に向かうクルマが集中し、平日の日中でも渋滞が発生するほか、休日ともなれば20km以上の激しい渋滞に発展することも多くあります。

さらに、この区間はトンネルが連続しており、IC間の距離も長く、そのいっぽうで単調な景色が続くことからか、重大事故も多く発生しており、「魔の区間」ともいえます。

映像の開始時点で、2車線ある本線はやや混雑気味です。追い越し車線にはトラックが連なっており、NEXCOのパトロールカーは走行車線を走っています。ここまでは圏央道の日常風景です。

しかし、このあと複数台が絡む重大事故に発展することになります。

映像4秒で、前方にいる追い越し車線の車両のブレーキランプが点灯。その点灯が徐々に連なっていき、追い越し車線がどんどん詰まっていきます。

さきほどまでの快調な様子からは一変し、各車の車間距離はかなり近い状態になりました。この時点で嫌な予感がします。

映像10秒ころ、NEXCOのパトロールカーの横にいた、車列4台目のトラックが車列に急接近。しかし、減速する素振りを見せません。よそ見をしていたのでしょうか。それともスマートフォンでもいじりながら運転していたのでしょうか。

車線境界線から見るに、その車間距離はわずか20mとなりました。慌てて急ブレーキを踏んだようで、急減速を知らせるハザードランプが高速点滅します。

しかし、残念ながら間に合いませんでした。次の瞬間、ほぼノーブレーキで激突ともいえる、凄まじい衝撃で前方のトラック3台に追突。トンネル内に衝突時の轟音が響き、3台の部品が弾け飛びます。

その一部始終を目撃していたNEXCOのパトロールカーに乗る隊員は、事故の直前から思わず叫び声を上げました。

その後、トラック4台はいずれも停止。激しい衝突だったにも関わらず、とりあえずトラックのキャビンは潰れておらず、なんとか生存空間が確保されていそうです。

すぐにパトロールカーは赤色灯を点灯させて、減速。映像はここで終わりますが、即座に事故の対応にあたったと見られます。

事故の原因は、明らかに「車間距離不足」でした。

追突事故は渋滞末尾で発生することが多く、急にクルマの流れが停滞するときに車間距離が不十分だと、急減速があっても対応できません。クルマが増え始めたと思ったら、早めにブレーキを踏むととに車間距離を確保し、前方を注視することが大切です。

NEXCOは動画とともに、「渋滞最後尾での追突事故は、車間距離が不十分であることが要因として挙げられます。高速道路では特に、急な速度低下や渋滞最後尾に対応できる、安全な十分な車間距離を保持して走行してください」と警鐘を鳴らしています。