●今夜～あす10日(火)朝は所々にわか雨・雪

●あす10日(火)日中は次第に晴れ間十分の天気も 日中の気温上昇は鈍い

●今週しばらくは寒い日々 週末から徐々に春の暖かさへ

週末から少し冬に季節後戻りの寒さとなっている県内…週明けのきょう9日(月)は、朝は山口市内など市街地でも所々氷点下の冷え込みとなり、日中の気温も11～12度くらいで、平年並みか、やや低めにとどまった所もありました。





また、このあと夜中は、場所により少し雪が降る可能性もあります。日本海で発生する低気圧や強い寒気の影響で、県内は夜の間、北から少し雨雲や雪雲が流れ込んでくるタイミングがありそうです。雪は降っても積もるほどの勢いまではない、とみられますが、雪が交じってもおかしくないほど、今夜もグッと強まる冷え込みにご注意ください。





あす10日(火)は徐々に大陸の高気圧が西から張り出しを強めてきて、朝のうちは雲が多いものの日中は徐々に晴れ間十分の落ち着いた空模様になってきそうです。しかし、まだ最高気温で10～12度くらいにとどまる、おおむね2月並みの空気の冷たさが続きます。コートや上着などが活躍する冬の名残を感じる寒さに、しっかり対策をお願いします。





まだ少々冬を引きずる寒い日々が、今週、ウィークデーの間は続きそうです。特に朝晩は連日、気温が0度前後まで下がって、暖房のスイッチに手が伸びる日々…といったところでしょうか。一方で昼間の寒さは今週末頃から、ようやく和らいでくる、とみています。



春本番を前に今週のうちは、しぶとい寒さに油断することなく、健康第一で過ごしていきましょう。





今夜～あす10日(火)朝にかけては、にわか雨、にわか雪となる所がありますが、午後ほど日ざし十分の空模様が戻ってくるでしょう。しかし、まだ空気は冷たいまま…日中の最高気温で10度前後にとどまる所が多くなります。冬の装いを心掛け、体を冷やしすぎないよう、ご注意ください。





寒さで少々スギ花粉の飛散量が抑えられる面はあるものの、飛散最盛期の今は、症状を引き起こすには十分な量は飛ぶおそれ。花粉対策も引き続き入念にお願いします。





今週はこの先、晴れ間の出る日が多い見込みですが、金曜日頃は一時的に天気不安定になる可能性があります。また、しばらくは朝晩はまだまだ暖房が活躍する強い冷え込みの日々…金曜日にかけては昼間も晴れるわりに空気は冷たいですが、週末からは、昼間は春らし日ざしの温もりが感じられるくらいになってくる見通しです。

