9日の衆議院予算委員会において中道改革連合の小川淳也代表がWBCを観戦した閣僚に対して危機管理を問おうとした場面が見られた。

【映像】「WBCを現地観戦した人は挙手」の瞬間（実際の様子）

高市総理は7日に行われたWBC日韓戦で始球式への参加の方向で調整していたが、緊迫するイラン情勢を受けたためか、参加を見送り、球場を訪れることもなかった。

小川氏は「今、WBCがずいぶん話題になってます。日本人選手の活躍にエールを送りたい。ネットフリックスしか見られないことはちょっとそういう時代なのかなと思いつつ、やや複雑な思いも持っています」と話し、「総理は始球式への登板は、状況を見てそういう判断をされたんだと思います。当然この3月6日から8日までの試合観戦も控えられたんでしょうね、そういうことですよね」と述べた。

その上で、他の閣僚に対し「6日から8日にかけて現地に試合観戦に行ったという閣僚がいたらちょっと手挙げて、その趣旨、答弁してください」

小川氏は「いない？片山さん？1人ですか？本当に1人ですか？官房長官、はい。ちょっと危機管理上…」と述べたところで発言時間が終了した。

坂本委員長が「申し合わせ時間です」と割って入り、「答弁は一般質疑で、後続打者に委ねたいと思いますが、そういうことですから総理もご存じだったか、ご存じなかったか。2人の閣僚には改めて答弁を求めたいと思います」と述べて、審議を後日に持ち越した。

その後、取材に応じた小川氏は、WBC観戦の質疑をした意図について「こういう状況下で総理が控えている中、財務大臣が観戦に訪れたことを正直に手を挙げました。それから直接のターゲットは木原官房長官だったんですが、官房長官は最初、手を挙げ渋ったというのが私の認識です。場内からやじが飛んだことを受けて、しぶしぶ手を挙げたというふうにお見受けをしました」と言及。

さらに「残念ながら答弁を求める時間がありませんでしたが、機会を見てこれはぜひそのこと自体の価値判断をどう、閣僚として、しているのかと、自らの私的行動とはいえですね、全体に国際情勢が緊迫し、総理が儀礼的イベントへの出席を控えている中で、あれは総理が知ってたのか、知らなかったのか、総理ご自身も驚かれたんじゃないかと思いますが、そこを事実として明らかにした意味は一定程度あったのではないかという気がしています」と述べた。（ABEMA NEWS）