ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・ワンダーランド』内で、家族の思い出を見守ってきた『セサミストリート・ファン・ワールド』

このエリアの運営が2026年5月10日(日)をもって終了することに伴い、これまでの思い出と絆を繋ぐ特別イベント「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」が開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「セサミストリート・ファン・ワールド」運営終了

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2012年3月16日(金)のオープン以来、小さなお子さまから大人まで本気で楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で家族の思い出を見守ってきた『セサミストリート・ファン・ワールド』

今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、2026年5月10日(日)を最終日として運営を終了することが決定しました。

なお、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン』や『アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜』、『セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）』、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリート」の仲間たちとの体験を楽しむことができます。

特別イベント「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」開催

それに伴い、これまで『セサミストリート・ファン・ワールド』を愛してくださったゲストへの感謝を込めて、今までの思い出と絆を繋ぐ特別イベント『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』が開催されます。

家族やお友だちと一緒に紡いできた14年間の絆や大切な思い出に感謝を込めたイベントで、開催期間は2026年3月20日(金)から運営終了日となる5月10日(日)の間です。

エルモたちとの思い出をパシャリ！「思い出うつそうカード」

パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れる、スペシャルなカードがプレゼントされます。

思い出いっぱいの「セサミストリート」の街で、とっておきの1枚を最後にのこすことができます。

デザインは期間ごとに変わり、配布期間は第一弾が2026年3月20日(金)からなくなり次第終了、第二弾が2026年4月15日(水)から5月10日(日)までとなっています。

配布場所はユニバーサル・ワンダーランドです。

大切な思い出を届けよう！「みんなの宝物ボード」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

みんなの心の中にある、大切なこの街での思い出という「宝物」をセサミストリートの仲間たちに届ける企画も実施されます。

メリーゴーラウンドやジャングルジム、モッピーとダンスなど、笑顔になったことやうれしかったことなどいろんな思い出を、エリア内2ヶ所に設置された「みんなの宝物ボード」に書くことができます。

開催期間は2026年4月11日(土)から5月10日(日)までで、メッセージ記入・掲載場所はエルモのイマジネーション・プレイランド前と、セサミのビッグ・ドライブ前です。

14年間の感謝と大切な思い出がたっぷりと詰まった、心温まるイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別イベント「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」は、2026年3月20日(金)よりスタートです。

TM and © 2026 Sesame Workshop

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2026年5月10日で運営終了を発表！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「セサミストリート・ファン・ワールド」 appeared first on Dtimes.