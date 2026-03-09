この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクターが、自身のYouTubeチャンネルで「【出前館】Uber Eatsの謎クエが全て消えた…出前館に全振りした結果【自転車配達員】」と題した動画を公開しました。Uber Eatsのインセンティブクエスト（通称：謎クエ）がなくなったことを受け、出前館での配達に切り替えた結果を報告しています。



動画の冒頭でレクターさんは、今週はUber Eatsの「謎クエ」が一件も出ていないと説明。そこで今回は、Uber Eats以外のデリバリーサービスでどの程度稼げるのかを検証するため、出前館を中心に稼働することを決めました。



出前館は3月1日から、店頭価格で商品を提供する「お店価格」の加盟店を拡大し、送料無料キャンペーンも開始。この影響で注文が殺到し、前日にはシステム障害が発生したほどの盛況ぶりだったといいます。



3月2日（月）の夜ピークタイムに、川崎市中原区の平和記念公園から稼働をスタート。すると、開始早々から「1.2kmで1000円」「1.2kmで1612円」といった高単価の案件が次々と舞い込みます。レクターさんは「単価は想像以上に高め」「平日でこんなシングルで1500円以上とか飛んでくるの考えたら、もう十分すぎる」と驚きを隠せない様子。注文が殺到しているため配達遅延が常態化しているものの、運営から「評価には影響しませんよ」という通知があるため、焦らずに配達できるというメリットもあるようです。



最終的に、約2時間半の稼働で売上は5,225円、時給換算で2,090円という結果に。Uber Eatsのインセンティブ減少に悩む配達員にとって、現在の出前館は新たな稼ぎの選択肢となり得るかもしれません。