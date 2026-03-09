この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「子供服の輸出業者にインタビュー」と題した動画を公開。日本の子供服を中国で販売する42歳の男性経営者が、現在の月収や仕事のやりがい、そして将来の夢について語った。



動画に登場したのは、日本の子供服ブランドを仕入れ、中国で販売する事業を手がける42歳の男性。来日して十数年経つという彼は、もともと「音楽大好きだから」という理由で日本の専門学校に入学したという経緯を明かした。



今ではすっかり日本の生活に慣れたと話し、その魅力について「便利だし、人も優しい」と語る。インタビュアーから現在の給料を尋ねられると、「だいたい100万ぐらい」と告白した。



仕事のやりがいについては、顧客である母親たちからの感謝の言葉が原動力になっていると語る。自身の扱う服が「“いい服”とか“おしゃれの服”」と評価されることが「一番幸せ」だと、穏やかな表情で述べた。



また、ビジネスで成功を収める傍ら、音楽への情熱も持ち続けている。将来の夢を問われると、「音楽大好きだから、自分の作曲とか発表したいです」と目を輝かせた。好きな日本のアーティストとして中島美嘉や清水翔太の名前を挙げ、音楽への深い愛情をのぞかせた。