「月収は100万ぐらい」日本の子供服を中国に販売する42歳経営者のリアルな給与明細
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「子供服の輸出業者にインタビュー」と題した動画を公開。日本の子供服を中国で販売する42歳の男性経営者が、現在の月収や仕事のやりがい、そして将来の夢について語った。
動画に登場したのは、日本の子供服ブランドを仕入れ、中国で販売する事業を手がける42歳の男性。来日して十数年経つという彼は、もともと「音楽大好きだから」という理由で日本の専門学校に入学したという経緯を明かした。
今ではすっかり日本の生活に慣れたと話し、その魅力について「便利だし、人も優しい」と語る。インタビュアーから現在の給料を尋ねられると、「だいたい100万ぐらい」と告白した。
仕事のやりがいについては、顧客である母親たちからの感謝の言葉が原動力になっていると語る。自身の扱う服が「“いい服”とか“おしゃれの服”」と評価されることが「一番幸せ」だと、穏やかな表情で述べた。
また、ビジネスで成功を収める傍ら、音楽への情熱も持ち続けている。将来の夢を問われると、「音楽大好きだから、自分の作曲とか発表したいです」と目を輝かせた。好きな日本のアーティストとして中島美嘉や清水翔太の名前を挙げ、音楽への深い愛情をのぞかせた。
動画に登場したのは、日本の子供服ブランドを仕入れ、中国で販売する事業を手がける42歳の男性。来日して十数年経つという彼は、もともと「音楽大好きだから」という理由で日本の専門学校に入学したという経緯を明かした。
今ではすっかり日本の生活に慣れたと話し、その魅力について「便利だし、人も優しい」と語る。インタビュアーから現在の給料を尋ねられると、「だいたい100万ぐらい」と告白した。
仕事のやりがいについては、顧客である母親たちからの感謝の言葉が原動力になっていると語る。自身の扱う服が「“いい服”とか“おしゃれの服”」と評価されることが「一番幸せ」だと、穏やかな表情で述べた。
また、ビジネスで成功を収める傍ら、音楽への情熱も持ち続けている。将来の夢を問われると、「音楽大好きだから、自分の作曲とか発表したいです」と目を輝かせた。好きな日本のアーティストとして中島美嘉や清水翔太の名前を挙げ、音楽への深い愛情をのぞかせた。
関連記事
元テレビ局員が年商5億円の経営者に 異色の転身と「手取り35万」の下積み時代
年収6000万円の豪州医師が語る意外な志望動機「消毒液の匂いが好きで…」
独立12年でスタッフゼロ「1から10まで自分でやる」全身ギャルソンの50代美容師が語る“ワンオペ”の美学
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。