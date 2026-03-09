「湾岸Ｓ」（８日、中山）

武豊に続く、ＪＲＡ史上２人目の大偉業だ。デビュー４１年目を迎えた横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が８日の中山９Ｒ・湾岸Ｓをマイユニバースで制し、ＪＲＡ通算３０００勝という金字塔を打ち立てた。８６年のデビュー以来、２万１８５２戦目での大台到達。ＪＲＡ重賞１９０勝、Ｇ１・２８勝の名手はこれからも歩みを止めるつもりはなし。若手の見本として、存在感を示し続ける構えだ。

待望の時が訪れた。８日の中山９Ｒ（湾岸Ｓ）でマイユニバースを勝利へと導き、横山典が武豊に続く史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成。４０年のジョッキー生活で数々の名勝負を演出してきた名手が、新たな金字塔を打ち立てた。横山典は「長く無事に乗れてここまで来られたので、数字は後からついてきたものだと思います」と冷静に振り返った。

大台に王手をかけたのが１月３１日の東京８Ｒ。そこから１カ月余り、勝利に手が届きそうな場面もあったが「マイユニバースを頼まれた時、だいぶ期間はあったのですが『これで達成するんじゃないかな』ということを思っていました。先週は根本先生の馬に差されたけど、競馬の神様に愛された人だから最後に勝ったんだろうなって感じだった。あの時は勝てなかったけど、多分、きょうこれで勝つんじゃないかなという予感めいたものがありましたね」と柔らかな表情で話した。

８６年のデビュー以来、豪快さと繊細さを併せ持つ独特の騎乗スタイルでファンを魅了。大胆な逃げや思い切った後方待機など、常識にとらわれない騎乗は数多くのドラマを生み出してきた。「ケガなく健康に、まだこれから長くやりたいと思っているので、応援よろしくお願いします」と決意も新た。５８歳でも卓越された技術が劣化することはない。今後も感動や勇気をファンに与え、記録もさらに伸ばしていく。