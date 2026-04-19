「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）きさらぎ賞で３着と奮闘したラフターラインズ。スタートで出遅れて後方からとなったが、直線半ばで外に持ち出すと、メンバー最速の上がりで上位２頭に迫った。１勝馬ながら脚力は世代トップクラス。牝馬限定戦で重賞初Ｖを決め、オークスに名乗りを上げる。フリージア賞で２勝目を手にしたファムクラジューズ。２番手からレースを運ぶと、逃げ切りを図った２着馬を力強く差し切った。デ