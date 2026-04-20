◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着馬までオークス・Ｇ１の優先出走権）＝４月２０日、栗東トレセンこの春２冠制覇の鞍上が頼もしい。リアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は全休日でもあり、馬房でのんびりと過ごした。甲斐助手は「順調に来ています。前走の勝ち時計も速かったし、いい内容でした」とうなずいた。昨夏のデビュー戦から期待されて