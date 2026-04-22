2番人気の皐月賞で7着だったグリーンエナジー（牡＝上原佑）はダービーで巻き返しを期すことになった。21日、上原佑師は「最後で内にモタれて、京成杯もモタれは少しあったんですけど、それが顕著に出てしまいました。距離はもっと欲しいと思っていましたし、左回りの方が直線で真っすぐ走れると思うのでぴったり。今回折り合いを重視してくれたことが生きると思いますし、ダービーは逆転も十分可能と思います」と前向きに語った