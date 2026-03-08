一触即発の猫ちゃんたちの前に、颯爽と現れたのは…？賢すぎる行動と可愛らしい仕草が反響を呼んでいます。話題の投稿は59万回以上表示され「颯爽と現れて、ハイ、終わり終わりみたいな感じで猫パンチで終わらせる。流石です」「ちょっとおやめなさいよ。チョンチョンが可愛い」「黒猫はやっぱり穏やかな性格」とのコメントが寄せられていました。

【動画：2匹の猫が『ケンカ』をしていると…近くにやってきた『黒猫』がとった『驚きの行動』】

緊迫する2匹の前に現れたのは…

Xアカウント「ゆずルイメイママ」に投稿されたのは、けんかを止める黒猫ちゃんの姿です。一触即発の空気となってしまった、こたつくんとルイくん。台の上にいるルイくんは、下からこたつくんに狙われてかなり困っている様子です。すると、そばを歩いていた黒猫のムーンくんが、こたつくんの大きな鳴き声を聞きつけて引き返してきたそうです。

こたつくんの後ろの台に乗ったムーンくんが、こたつくんの頭を前足で「ちょいちょい」とタッチしたといいます。ルイくんの様子も伺いながら、けんかを止めていたそうです。先ほどまで怒っていたこたつくんも、これには戦意喪失した様子。力を使わず、平和に解決したムーンくんでした。

賢すぎる仲裁にX民から驚愕の声

けんかを止めたムーンくんを見たXユーザーたちからは「猫生何週目？」「何もかもわかってるのね！心配りができる子なのね」「すぐに駆けつけてくれるところがまた良いですね」などの声が寄せられていました。

