ふわふわで上品な雰囲気の猫ちゃんがテーブルに乗ってみたところ、まるで「お待ちしておりました」と言い出しそうな光景になったと注目を集めています。

その様子を見た人からは、「凛としていて素敵です」「めちゃかわいい♡」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は2万いいねを超えて、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。

ふわふわで上品な雰囲気のあめりちゃん

Instagramアカウント『ももクロあめり』に投稿されて注目を集めているのは、スコティッシュフォールドのあめりちゃんがテーブルの上に座っている光景。

その日、飼い主さんがリビングへ行くと、そこにはあめりちゃんがちょこんとテーブルの上に座っていたのだそう。

長いふわふわなシルバータビーの毛と、落ち着きのあるあめりちゃんのその姿からは、気品をひしひしと感じます。

『お待ちしておりました』感がすごいと話題に

そんな上品な雰囲気を醸し出しているあめりちゃんの姿を見た飼い主さんが、「お待ちしておりました感がすごい（笑）」とコメントを投稿すると、飼い主さんの気持ちに同意する声が次々と寄せられることに。

あめりちゃんの落ち着き払った姿から神々しさを感じたという人や、森の中を案内してくれそうという声も。

そんな神秘的な雰囲気を纏ったあめりちゃんの姿が、投稿を見た人に癒やしを届けてくれることとなったのでした。

まるで『雪の妖精』のような光景にキュン♡

気品あふれる姿が絶賛されているあめりちゃん。その神秘的な雰囲気は、真っ白な雪の儚さと掛け合わせると、さらに真価を発揮することに。

ある雪が降る日の窓際で、自分がすっぽり入れるほどの大きさの箱の中で遊んでいたあめりちゃん。深々と降る雪を背に箱から顔を出すあめりちゃんの姿は、まるで雪の妖精が現れたかのよう！

箱の中からキョロキョロと辺りを見まわしたり、窓から見える雪景色を眺めるその姿からは、可憐さと美しさが滲み出ています。

そんな神秘的で上品な雰囲気を纏うあめりちゃんの姿に、たくさんの人が見とれてしまうのでした。

あめりちゃんがテーブルの上に座っている光景には、「『お待ちしておりました』感がすごいｗ」と、あめりちゃんから気品を感じるという声が寄せられることに。「ぬいぐるみみたいに可愛い」「ちょっと眠そうにしている姿に癒されます」と、癒やしを届けています。

Instagramアカウント『ももクロあめり』では、そんな神秘的で気品あふれるあめりちゃんの他の日の様子も投稿されています。また、家族猫のスコティッシュフォールドのももりちゃん、ラグドールのクロエちゃんの日常のひとコマも覗くことができますよ。

