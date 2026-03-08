愛情表現がちょっと激しい猫ちゃん。パパへの愛が溢れている行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は110万回を超え「かじってる顔かわいすぎる」「好きすぎるからだね」「猫の甘噛みかわいい！」といったコメントが集まっています。

【動画：パパのことが大好きすぎるネコ…激しめの『愛情表現』が可愛すぎる】

好きすぎて「ガブッ」

TikTokアカウント「さまむ～」に投稿されたのは、パパのことが大好きな猫ちゃんの姿です。

パパに寄り添っているのは猫の「三郎」くん。すると突然パパの手を「ガブッ」！実は、猫の甘噛みは愛情表現のひとつ。パパのことが好きすぎて、毎日かじっているそうです。

パパに怒られるとわかっていても、どうしても噛むのをやめられない三郎くんなのでした。

パパとの優しい時間

体調不良から回復したときには、甘えられなかった2日間分を取り戻すかのように、パパの手をずっとかじっていたそうです。

このときばかりはパパも、手を噛まれながらも、三郎くんをトントンして、やさしく甘えさせてあげていたそうです。

今では最高の相棒に

三郎くんのパパへの愛情表現は、パパがいないときも止まらないといいます。

パパの古着を雑巾にしてケースに入れておいたところ、三郎くんがやってきて中をホリホリ。そのまま座り込んでしまったのだとか。

大好きな人のニオイに包まれて安心しているようです。

以前、パパが2日間不在だったときは、帰宅したパパの足にべったりだったことも。

実は、三郎くんを保護したのは投稿者さんで、パパは当初「猫は嫌い」と言っていたそうです。今ではすっかり相思相愛。毎日幸せいっぱいの三郎くんでした。

投稿には「パパさん大好きだよって喋れないから囓っちゃうのかな」「甘えてるから噛むんです。許してあげてね」「甘噛みは好きな証拠だもんね笑」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「さまむ～」では、三郎くんと同居猫さん、同居犬さんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「さまむ～」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。