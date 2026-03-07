「いや、みんなで言ってたんですけど…」大谷満塁弾そのとき選手はどう感じた？　源田が明かした“ベンチ内会話”にネット衝撃「まさに名言」【WBC】

源田は大谷満塁弾時のベンチの様子を明かした(C)Getty Images

大谷の鮮やかな一発で勝利をもたらした。

日本代表「侍ジャパン」は3月6日に行われた第6回WBC1次ラウンドC組初戦の台湾戦（東京ドーム）に13ー0と7回コールド勝ち。

【動画】千両役者すぎる…大谷翔平のグランドスラムをチェック お茶点てポーズも！

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は初回の第1打席をいきなり二塁打とすると圧巻だったのは2回の第2打席だった。

一死満塁の好機に相手先発ジェン・ハオジュンの4球目の外角カーブに泳がされながら、最後は左手を離し、ほぼ右手1本になりながらも払うようにして打球はぐんぐんと伸びて右翼席へスタンドイン。圧巻のグランドスラムを放った。



右手を大きく掲げ、確信歩きからのダイヤモンド1周で場内は大歓声に包まれた。

台湾戦に至るまでの強化試合2試合では5打数ノーヒットと状態が心配されたが、本戦が始まるとさすがの活躍を見せたが、圧巻のグランドスラムの瞬間、見守ったナインの様子はどうだったのか。この点について、自身も4安打猛打賞の源田壮亮が語っている。

大会の独占生配信を行った米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）の試合後インタビューに呼ばれた源田は、ネットフリックスWBCアンバサダーを務めた渡辺謙、スペシャルサポーターの「嵐」二宮和也、巨人元監督の原辰徳氏、中田翔氏とともに初戦の内容を振り返った。