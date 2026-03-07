【お買い得】Amazon 新生活セールでG-SHOCKが最大42％オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回は、G-SHOCKの腕時計をご紹介。スポーツやアウトドアにも使える防水性や、衝撃に強い設計が魅力です。人気商品は売り切れることもあるので早めの購入がおすすめです！

ファーストモデルのDNAを受け継ぐ、スクエアフェイス5600シリーズのマルチバンド6搭載モデル

基本性能に磨きをかけた、デジタルとアナログのコンビネーションモデル

トレーニングに役立つ機能を搭載した、G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」

DW-5000のDNAを引き継いだ5600シリーズのベーシックライン

とことん“ブラック”にこだわり、ワントーンでまとめた個性的なデザインが特徴

ファーストモデルのデザインを受け継ぐ、人気のGW-M5610シリーズ

G-SHOCK初代モデルのDNAを受け継ぎ、次世代スタンダードを担うモデル

暗い場所でも時刻がより見やすくなった、高輝度LEDバックライト搭載のモデル

20気圧防水で衝撃に強い設計。暗闇でも役立つオートLEDライトも搭載

その他のおすすめ商品

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。