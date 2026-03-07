フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成する快挙に、米国の名物記者も脱帽の声を上げた。

文句なしだった。冒頭の4回転サルコーに見事着氷。出来栄え点（GOE）4.30が付いた。続く、4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー―3回転サルコーと次々に決める。最後の3回転ループを決めると両手で握りこぶしも作った。雄大な曲目に乗り、最後まで滑り切った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。観客席からは大きな拍手喝采が送られた。

キス・アンド・クライで得点を確認すると笑顔を浮かべ、こみ上げてくるものがあったのか涙も。2位に20点差以上をつける圧勝劇を演じ「今はとても幸せです」「Thank you so much！」と場内インタビューに英語で応じて、喜んだ。

名物記者も思わず唸った。米記者ジャッキー・ウォン氏はXに「2度のジュニア世界チャンピオン、リオ・ナカタには鳥肌が立った。特に音に合わせて2回目の3Aジャンプを着氷した時にはね」と投稿。ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出られなかった逸材は、SPで“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が保持していた世界歴代最高得点（88.99点）を更新。89.51点をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）