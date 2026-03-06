この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【急ぎ】SBI新生銀行『SBIハイパー預金』の特大キャンペーン6連発」と題した動画を公開した。



動画では、SBI新生銀行が現在実施している「SBIハイパー預金」の口座開設に関連する6つのキャンペーンを特集。常設の「ウェルカムプログラム」に加え、3月31日までの期間限定キャンペーンを組み合わせることで、「最大4万円ぐらいもらえる」と解説。達成が難しい条件を除いても「16,000円は固い」と試算し、非常にお得な内容であると強調した。



まず、常設の「ウェルカムプログラム」では、新規口座開設や口座振替設定などで最大2万円相当がもらえる。これに加えて、3月31日までの期間限定で以下のキャンペーンが実施されている。



1. **紹介キャンペーン**

家族や友人に紹介し、条件を達成すると紹介者に現金5,000円、紹介された側に2,000円がプレゼントされる。



2. **金利10倍キャンペーン**

期間中のSBIハイパー預金残高（上限100万円）に対し、年利5.0%相当の金利が付与される。今から100万円を入金した場合でも、約2,500円がもらえる計算だ。



3. **上乗せ金利キャンペーン**

3月2日以降に口座を開設した人限定で、3月31日時点の残高（上限100万円）に対し、1日だけ年利365%（実質1%）の金利が上乗せされる。これにより、約8,000円（税引後7,969円）がもらえる見込みだ。先着10万人のため、早めのエントリーが推奨される。



4. **懸賞金最大10倍キャンペーン**

期間中のSBIハイパー預金口座の開設数に応じて特典が増額。現在は45万口座を突破しているため、条件達成者全員に1,000円のプレゼントが確定。3月31日までに50万口座を突破すれば、2,000円に増額される。



5. **NISA取引キャンペーン**

期間中にSBI証券のNISA口座で合計50万円以上買い付けを行うと、現金2,026円がもらえる。



6. **おみくじキャンペーン**

新規申込者限定で、開設完了メールに記載された末尾番号に応じて最大1万円が当たる。



おにまる氏は、これらのキャンペーンを利用するにはSBI証券との連携サービスである「SBIハイパー預金」の口座開設が必須であると説明。多くのキャンペーンが3月31日に終了するため、早めの口座開設と各キャンペーンへのエントリーを呼びかけている。