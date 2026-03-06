日本テレビ系『ZIP!』公式Xが、3月6日の放送に出演した佐久間大介（Snow Man）のオフショットを続々と投稿。番組で金曜レギュラーパーソナリティを務めている阿部亮平との2ショットも公開されている。

【写真＆動画】佐久間大介が金曜『ZIP!』で阿部亮平やそらジローと2ショット＆オフムービー

■「『ZIP!』って阿部ちゃんを解放してくれるんだなって」（佐久間）

佐久間と阿部は並んで、手のひらを揃えて上に向ける『ZIP!』ポーズを披露。佐久間はグレーのストライプのジャケット＆カーキのワイドパンツ姿、阿部はブラウンのダブルのスーツで、ネクタイをしめている。

また番組公式Xでは、青空のもとそらジローをギュッとハグする佐久間のオフショットも公開されている。

そして水卜麻美アナウンサーによる「ZIP! 朝からクエスチョン」動画も。水卜アナ撮影の自撮りカメラのなかに佐久間が登場すると、「イエ～」と敬礼ポーズのアップが映し出される。すると「佐久間さん、映すの上手そうだから、渡してもいいですか？」と水卜アナが佐久間に自撮りをバトンタッチ。

「阿部さんのパーソナリティぶりはいかがですか？」と聞かれると「Snow Manでいるときよりも、シャキッとしている感じがありました。あと『おはようございます』って言われました」とパーソナリティらしい！？裏側を明かしていた。続けて「阿部ちゃんがいちばん声出してるんだなっていう。初めて知りましたね」「『ZIP!』って阿部ちゃんを解放してくれるんだなって」と、阿部に対するコメントを連発。最後は「朝早くからおはようございます！よろしくぅ！」とガッツポーズを見せて締め括った。

コメント欄には「あべさくがZIP!で並んでるのうれしい」「朝からあべさく輝いてる」「ポーズがかわいい」「『ZIP!』にピンクヘアで一足早く桜を咲かせたね」「そらジローとさくジローかわいい」「さっくん朝からテンション高い！」などといった声が届いている。

■写真：阿部＆佐久間が寄り添い『ZIP!』ポーズ

■写真：そらジローに抱きつく佐久間

■動画：佐久間＆水卜アナの自撮りコメント動画