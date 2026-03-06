花粉やハウスダストにお悩みの方は、掃除機がけに加えて水拭き清掃を心がけたいところ。掃除機だけでは取り切れないこまかい花粉も、水拭きすればすっきり拭き取れます。ですが、毎日床を水拭きするのは大変ですよね。

そこでオススメしたいのが、水拭き清掃機能を備えたロボット掃除機を活用すること。ロボット掃除機なら、手間や時間をかけずに部屋のすみずみまで水拭きしてくれます。

Amazonの「春の新生活セール」および先行セールでは、水拭き機能を備えたエコバックスのロボット掃除機「DEEBOT N30 PLUS」が50%オフのセール価格で販売中。面倒な水拭き清掃はロボット掃除機にまかせちゃいましょう！

エコバックス「DEEBOT N30 PLUS」（ステーションあり／強力吸引）

セール価格：6万9800円→3万4800円（50%オフ）

まずは現在の価格・在庫をチェックしたい方はこちら

2025年モデルが驚きの50%オフ！

本機は、ロボット掃除機のなかでも、ごみ吸引・水拭き・自動ごみ収集ステーションと、基本的な機能がすべて入ったオールインワンタイプ。2025年発売の新しいモデルにもかかわらず、50%オフで購入できるのだから驚きです！ロボット掃除機を使ったことがない人にはもちろん、ごみ吸引機能のみの古いモデルからの買い替えにもオススメです！

「DEEBOT N30 PLUS」のここがスゴイ

・ごみ吸引と水拭きが同時に行える2wayタイプ。カーペットを認識して水拭きを回避する。

・髪の毛が絡みにくいV字ブラシ搭載の「ZeroTangle 2.0」で、ブラシ清掃の手間を低減。

・高精度センサーが間取りをマッピングして効率的に清掃。

・自動ゴミ収集ステーションが最大45日分のごみを収納。ごみ捨ての回数を大幅に減らせる。

購入前に知っておくべき注意点

上位モデルに搭載されるモップの自動洗浄機能や自動給水機能はついていないので、使用するたびにモップを手洗いしたり、本体に給水したりする必要があります。すべておまかせしたい方は上位モデルを検討しましょう。

実際のユーザーの口コミ・評判

「以前使っていたものより音が静かなのがいい。吸引力を4段階で設定できるので、静かにしてほしいときに便利」

「マッピング機能が優秀で、以前のものだと1時間近くかかっていたのが20分程度で終わるようになった」

「初めて水拭きタイプを購入したが、フローリングがきれいになって気持ちいい」

「ごみ収集ステーションに紙パックがいらないので経済的です」

こんな人にオススメ

・初めてロボット掃除機を購入する人

・吸引メインで水拭き機能は頻繁に使わない人

・5年以上前の古い機種からの買い替えを検討している人

「DEEBOT N30 PLUS」をAmazonで今すぐ手に入れる

