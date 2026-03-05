【𰻞𰻞麺】はなんて読む？漢字が難しすぎる中華料理の名前！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「𰻞𰻞麺」はなんて読む？

「𰻞𰻞麺」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、麺を打つ音が名前の由来になったという説があります。 いったい、「𰻞𰻞麺」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「びゃんびゃんめん」でした！ 𰻞𰻞麺とは、中国の陝西省（せんせいしょう）西安市周辺で親しまれている、幅2〜3cm、長さ1mにも及ぶ幅広の手延麺のこと。 小麦や水、塩を原料に作られた麺で、きしめんのように幅広い平麺なのが特徴です。 名前の由来には諸説ありますが、平たいことを意味する「扁扁」が訛ったものという説や、麺を打つ際の音だという説がありますよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『西安麺荘 秦唐記』

・『DELISH KITCHEN』

ライター Ray WEB編集部