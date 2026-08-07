「この画像なんか変じゃない？」【AI画像で浮気を隠す】彼氏...激怒した主人公は、“まさかの反撃”を！？

今回、Ray WEB編集部は、彼氏が浮気を隠すために使っていた“まさかの方法”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼氏から送られてきた写真…