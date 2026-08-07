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「この画像なんか変じゃない？」【AI画像で浮気を隠す】彼氏...激怒した主人公は、“まさかの反撃”を！？
今回、Ray WEB編集部は、彼氏が浮気を隠すために使っていた“まさかの方法”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼氏から送られてきた写真…
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夏はやっぱり、脚を出したい！令和らしくアップデートした【ギャルみスカート】コーデ特集
ヘルシーな脚をアピれるスカートは、ぷりかわガールにとっても制服みたいな存在なんだって！そこで今回は、令和らしくアップデートした「ギャルみスカ…
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【最後にスカッと！】「AIで作ったんじゃないの？」彼氏から送られてきた飲み会の写真。友だちに見せると、【最悪な事実】が発覚して...！？
今回、Ray WEB編集部は、彼氏が浮気を隠すために使っていた“まさかの方法”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこち…
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【同棲】ある日を境に、彼が頻繁に長電話するように...その【まさかの人物】に、主人公絶句！？
今回、Ray WEB編集部は彼氏に相談してくる女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は付きあって2年経つ彼と同棲しています。ある日を…
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「頼れる人がいなくて...」彼氏に“毎日電話をかけてくる”後輩女子。激怒した主人公は、【まさかの行動】を...！？
今回、Ray WEB編集部は彼氏に相談してくる女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は付き…
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【漢字クイズ】「北叟笑む」はなんて読む？使いかたを勘違いしがちな表情に関する言葉！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人…
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「don′t count your chickens before they hatch」の意味は？ひよこを数えると...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない..…
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【コスパ最強】1,000円で大満足♡ たくさん飲んでもお財布にやさしい「せんべろ酒場」特集
友だちととことん盛り上がりたいけど、お酒もおつまみもリーズナブルに楽しみたい！そこで今回は、1,000円で大満足できる「せんべろ酒場」を2つご紹介…
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【二字熟語クロスワード】真んなかに入る漢字は？3秒で答えてみて！
通勤や通学時間に、二字熟語クロスワードに挑戦してみませんか？単語を見つめていると、共通して入る漢字が見えてくるはず。毎日のスキマ時間に頭の体…
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【櫻井海音】漫画と同じ技を一発で完全再現！？映画『ブルーロック』にまつわるおハナシをご紹介♡
吸い込まれそうなほどに美しい瞳と飾らない空気感に、ミステリアスな色気が漂う櫻井海音さんがRayに登場！そこで今回は、ご機嫌な生き方に欠かせない…
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【韓国語クイズ】「상견례（サンギョンニェ）」の意味は？結婚前に必ずある...！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「상견례（サンギョンニェ）」の意味は？「…
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【就活】友だちが体調不良になり、ひとりで企業説明会に参加。すると、まさかの事態が！？
今回、Ray WEB編集部は、就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。誰もいない会場を見て驚く主人公。このあと一体どうなるのでしょうか...？…
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【就活エピ】参加者が私だけ！？企業説明会で、主人公は【まさかの光景】を目にして...！
今回、Ray WEB編集部は、就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞企業の説明会に友だちと申し込…
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【略語クイズ】「シモキタ」はなんの略？カルチャーシーンをリードする東京にある街！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「シモキタ」はなんの…
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【1位〜6位】8月8日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【1位】牡羊座総合運：★…
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【7位〜12位】8月8日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【7位】天秤座総合運：★…
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【まさかの裏切り】体調不良で旅行をドタキャンした友だち。しかし、同じ日に『彼氏と旅行』を楽しんでいたことが発覚して...！？
今回、Ray WEB編集部は、旅行を体調不良でドタキャンした友だちのうそについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。そして、旅行当日。体調不良で寝…
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【漢字クイズ】「御調」はなんて読む？「み」から始まる広島県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就…
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【恋愛】「初めてのデートでお家！？」友だちの恋バナを聞いていたら、嫌な予感がして...！？
今回、Ray WEB編集部は都合のいい関係になりがちな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ミサキは、ヒナと友だちです。彼女は…
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男性に都合のいい相手と思われがち。そんな友だちが、失恋直後【まさかの事態】に...！？
友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は都合のいい関係になりがちな友…