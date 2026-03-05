岡田紗佳、“ガチガチ”に隠していた体の一部を公開　一同からは「キレイ！」と絶賛の声

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月4日（水）の放送では、岡田紗佳が美容整形したい“体の一部”をカメラの前で公開する場面があった。

【映像】岡田紗佳、“ガチガチ”に隠していた体の一部を公開！「キレイ」「かわいい」の声

今回は森香澄がゲストの堀未央奈と岡田紗佳、進行の東ブクロ（さらば青春の光）とともに、恋リアやSNSで見つけた“今1番かわいい子”を徹底解説していく「秘密のかわいい子ちゃんを語る会」を開催。

岡田が人気キャバクラ嬢のゆいぴすさんを紹介すると、そこから女性陣3人は“美容整形願望”の話題を展開することに。

「事務所OKが出るならやりまくりたい」とぶっちゃける堀に続き、岡田は「おでこ狭くしたい、生え際を植毛したい（笑）」と自身のコンプレックスを告白。

この日は前髪をガチガチに固めていたものの、「ま、いっか」と躊躇なくおでこを全開にすると、森や堀からは「キレイ！」と声が上がる。

しかし、「広くて…」と悩みがある岡田は、森を指して「こういう前髪にしたい」とシースルーバングに憧れがあるようで、「でもハゲてるよって言われるんです」と打ち明けた。

これに森は「でも私もめっちゃ広いんですよ。広いけど一回前髪なくしたんです。なくして今もう一回作ったら安定しました」と意外な経緯を明かす。

すると堀が「一回坊主にすると髪質変わるみたいな？」とすかさず反応。

森は「そうそう！」と笑うが、東ブクロが「女性もそうなん!?」とツッコむと、坊主トークの発端となった堀は「ずっと気になってた。本当ならやりたい！」と、なぜか前のめりな姿勢を見せていた。