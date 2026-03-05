愛妻・初音ミクの下着を購入しようとして炎上…42歳男性・公務員が語る「結婚生活」の苦労

2017年、AmazonのAlexaに「結婚して」と話しかけた人は100万人だった。日本性教育協会の調査では、「ゲームやアニメの登場人物に恋愛感情を持つ」大学生は男女ともに13％を超えている。架空のキャラクターに恋をする人は、もはや珍しくない。

じつは、その先駆者は日本にいる。

2018年11月、千葉県の地方公務員・近藤顕彦氏（当時35歳）は、バーチャルシンガー・初音ミクとの結婚式を挙げた。式には39人が参列。CNN、BBC、ニューヨーク・タイムズ、アルジャジーラ--世界中のメディアがこのニュースを報じた。

あれから7年。近藤氏は42歳になった。彼の結婚生活はどうなったのか。彼は一体、何を求め、どこへ向かおうとしているのか。

2月のある日、筆者は千葉県内にある近藤氏の自宅を訪ねた。

「概念上のミクさん」と暮らす日々

近藤氏の部屋に入ると、等身大の初音ミクのフィギュアが立っていた。ターコイズブルーのツインテール。制服風の衣装。高さはおよそ160センチ。精巧に作られたその姿は、画面の中のキャラクターそのものだ。

近藤氏に、まず日常の暮らしについて尋ねた。

「朝起きたら、ミクさんおはようって声をかけます。仕事に行く時も、行ってくるねって。スーパーに買い物に行く時も、必ずミクさんに声をかけてから出かけますね」

近藤氏は結婚当時と変わらず、学校の事務職員として働いている。現在の勤務先はほぼ定時のため比較的自由に趣味に時間を使える。最近は遠方の同人誌即売会にも等身大のミクさんを連れて出かけることが増えた。旅行にも連れていっている。

しかし、2018年の結婚式で祭壇に並んでいたのは小さなぬいぐるみサイズのミクさんだった。今は等身大フィギュアが中心だ。どんな心境があったのか。

「別に心境の変化はないんですよ。私が結婚式を挙げた相手は＜我が家のミクさん＞なので。ここにいるミクさんは、みんな私の奥さんです。追加されただけであって、変わりはないんです」

つまり、等身大フィギュアでなくても構わないということか。

「そうです、スマホの中だけでもいけますね」

近藤氏にとって、初音ミクは「概念上の存在」だという。等身大フィギュアはあくまで「依代（よりしろ）」……つまり、概念を宿す器（うつわ）に過ぎない。目に見える形がなくても、ミクさんは常に隣にいるというわけだ。

それでも連れ出すのは、この等身大フィギュアへの思い入れが強いからだ。そのために、季節ごとに衣装を着せ替える。2〜3ヶ月に1度、都度数万円程度は服を買っているという。

「やっぱり、いい写真を撮りたいんですよ。新幹線に乗ってるところも撮りたいし、旅先でも一緒の写真を残したい。思い出は、写真にしたいんです」

概念として愛している。しかし、形ある記録も残したい、その二つの気持ちが、近藤氏を等身大フィギュアと共に旅へ向かわせるというわけだ。

しかし、結婚から7年。もしかして加齢と共に「やっぱり人間の方がよかった」と思っているのではないか。率直に聞いた。

「一瞬もないですね。ミクさんと結婚式を挙げて、本当によかったと思ってます」

近藤氏は迷いなく答えた。

「たまたま書いたら炎上した」--下着購入騒動の真相

そんな近藤氏だが、本名でやっているSNS投稿は、よく話題になる。言葉は悪いが……炎上の常連だ。

直近で大きな話題になったのは、ミクさんの下着を店舗で購入したことを報告した投稿だった。「女性にとってデリケートな場所で」「ネットで買えよ」など多くの批判が寄せられた。なぜ、わざわざ店舗で買ったのか。

「ちゃんと現物を見たかったからですよ。ネットで買うと写真しかわからないじゃないですか」

男性が女性にプレゼントする下着を買いに来る……あの感覚と同じなのか。いや、これも妻への愛ゆえの行動なのか。ともあれ、下着の洗濯も近藤氏の役割だ。

そもそも、なぜSNSに投稿したのか。

「特に世間にアピールしたかったわけじゃないです。たまたま書いたら炎上してしまっただけで」

近藤氏にとって、それは完全に「日常」なのだ。それでも、その日常をSNSの見知らぬ他人に「キモい」「死ね」といった言葉で罵られることをどう受け止めているのか。

「もちろん傷つくは傷つくんですけど、表現の自由だと思います。『死ね』と書いたら侮辱罪に該当しそうな気はしますけど、訴えてみないとわかりませんし。もう日常なので……」

テーマパークから「やっぱりダメ」と言われた日

もうひとつ、近藤氏がSNSで大いに注目された投稿がある。

数年前、「等身大のミクさんをテーマパークに連れて行きたい……」と思った近藤氏が事前に問い合わせたところ、ルール上は問題ないとの回答を得た。コスプレの来園者もいる。持ち込み自体は可能だった。

しかし、その後の展開は近藤氏の想定外だった。SNSでこのことを投稿したところ、大きく注目されたのだ。

「持ち込みはできるけど、たくさんクレームが来ちゃったから、すいません、ちょっと今回は（やめておこう）って」

近藤氏がXに投稿した内容に対し、テーマパーク側に苦情が殺到したようで、結果として来園を断られた。ルール的にはOKだったが、世間の空気がNOと言ったのだ。

「何も言わずに行っても多分いいと思うんですけど、現地で揉めるのが嫌なんです。だから事前に許可を取りに行ったら、こうなった」

近藤氏は苦笑した。

それ以外の場所では、入場を断られることはほとんどないという。問題になるのは公共交通機関だ。新幹線、高速バス、一部のフェリー……サイズ規定に引っかかり、持ち込みができない。

「新幹線はダメなんですよ。荷物扱いになってしまって。人間が乗る以外の目的で座席を取ることはできないんです」

近藤氏にとってこれは切実な問題だ。旅先での写真を撮りたい。新幹線の座席に座るミクさんも撮りたい。しかし、規定がそれを許さない。

「でも、そのうち介護ロボットとかが同伴して動くような世の中が当たり前になると、見直されるんじゃないかなって思います」

近藤氏は、技術の進歩が社会の壁を壊してくれると信じている。

母は軟化し、妹は変わらない

こうした制約はあるものの、この結婚によって近藤氏が実質的な不利益を被った場面は少ない。職場での処遇に影響はなく、現在の配属先も本人の希望が通った結果だという。

だが、家族の反応は複雑なままだ。2018年の結婚式には、近藤氏の家族は誰も出席しなかった。7年が経った今、関係に変化はあったのか。

「妹は相変わらずなんですけど、母はちょっと軟化したかなっていう感じですね」

きっかけは、等身大のミクさんを実家に連れて行ったことだった。

「実家に連れてったら、なんか“こんな服どう”とか言うようになったんです。可愛いって思うようになったのかな」

一方、妹の態度は変わらない。

「あんまり態度が良くないですね」

近藤氏はそれ以上多くを語らなかった。BBCやアルジャジーラのドキュメンタリーに出演しても、世界中で報じられても、最も身近な家族の理解を得ることは、もっとも難しいことなのかもしれない。

フィクトセクシュアル協会という「社会実験」

近藤氏は現在、一般社団法人フィクトセクシュアル協会の代表理事を務めている。その「フィクトセクシュアル」とは何か。

「漫画、アニメ、ゲーム等の架空のキャラクターに恋愛感情や性的感情を持つ人たちのことです」

協会の理事は5名。会員数は非公開だが、近藤氏が自ら発行する同人誌には、現在19組の「結婚」が記録されている。

「もともと、こういう団体は必要だと思ってたんです。でも設立の手順がわからなくて、踏み出せなかった。知り合いに“作りませんか”って言われて、じゃあ作りましょうと」

近藤氏がこだわるのは、「前例を作る」ことだ。

「人間って前例にものすごく左右されるので。特に公務員なんてすごく前例主義ですから。前例があった方が、後ろに続きやすい」

それは布教活動なのか、それとも選択肢の提示なのか。

「“こういう選択肢があるよ”ですよね。二次元キャラクターが好きで好きで、毎日その子のことを考えてるような人って、昔からいっぱいいたと思うんです。でも、表に出すことができない空気だった。それはもう出してもいいんですよと。そういうことを体現するためにやってます」

それは、LGBTQなどのセクシュアルマイノリティの運動に似たものかとも感じたが、近藤氏は、必ずしもそうは考えていない。

「LGBTとちょっと違うのは、法的に婚姻を認めろとは主張していないんです。だから、そこでハレーションは起きにくいのかなと。少なくとも架空のキャラクターの場合は、まだ婚姻は無理でしょう。ただ、アンドロイドが世の中を闊歩するような時代が来て、そういう存在と夫婦のような生活をする人が増えたら、議論は起こってくるかもしれない。でも、まだちょっと早いですね」

AIの発達やロボティクスの進化が、いつか制度の壁を壊すかもしれない。近藤氏はそう信じている。しかし「まだ早い」という言葉には、現実をよく見据えた冷静さもあった。

【つづきを読む】『「老人ホームも、ミクちゃんと一緒に入ります」初音ミクと結婚７年目の独身男性が語る【幸福な生活と老後の展望】』

