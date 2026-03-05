

瀬戸内を拠点に活動するSTU48が3月4日、13thシングル「好きすぎて泣く」をリリース。今作でセンターに指名されたのは、シングル単独初センターを務める中村舞だ。そして、2017年の結成以来、不動のエースとして君臨し続けた石田千穂が、5月31日に卒業コンサートを開催する。彼女にとって本作がラストシングルとなる。カップリングにはソロ曲「未来へ続く者よ」が収録される。インタビューでは石田千穂、中村舞、高雄さやかの3人が、新曲「好きすぎて泣く」に込めた、もどかしくも熱い恋心を紐解く。インタビュー後半では、卒業を目前に控えた石田に、現在の心境と未来を託す後輩たちへの想いを聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

「謝罪会見だと思った」

――3月4日に13thシングル「好きすぎて泣く」が発売されます。今回、中村さんはシングルでは初の単独センターですね。決定した時の心境はいかがでしたか。中村舞

アルバムのリード曲やトライアングルセンターの経験はありましたが、シングルの単独センターは初めてです。正直、自分が選ばれるとは想像していなかったので、お話をいただいた時は「あ、このタイミングで任せてもらえるんだ」という驚きと、純粋な嬉しさが混ざったような感覚でした。早くこの喜びをファンの皆さんに伝えたい！と思いながら過ごしていました。

――石田さんは、中村さんのセンター就任を聞いてどう思われましたか。石田千穂

発表された日の夜、すぐに「おめ！」と連絡を送りました。舞ちゃんが真ん中にいると、グループの華やかさがより引き立つので、本当に嬉しかったです。中村舞

「おめ」をいただきました（笑）。

――前作でセンターを務めた高雄さんも、当時は石田さんから「おめ！」を？高雄さやか

はい。私は直接「おめ！」と言ってもらいました。

――中村さん、センター就任を告げられた時はどのような状況だったのでしょうか。中村舞

実はセンターを告げられた日の前日、仕事に寝坊してしまって……。翌日、告知動画を撮影するということで事務所に呼ばれたのですが、白い背景と椅子だけが用意されたセットを見て、告知動画を撮るような雰囲気ではなかったんです。あ、これは昨日の遅刻の件で謝罪会見をさせられるんだ……って。なので、動画で最初は「この度は申し訳ありません」と謝ってしまいました（笑）。石田千穂

その動画、見てみたい（笑）。

――謝罪会見ではなく、センター発表だったわけですね（笑）。今回の楽曲「好きすぎて泣く」の印象はいかがですか。高雄さやか

とても耳に残る曲で、さまざまなジャンルの音楽が融合した一曲だと感じています。アップテンポで疾走感がある一方でメロディは切なく、多様な楽しみ方ができて、一度聴いたら頭から離れなくなる曲です。今までの楽曲にはなかった＜後出しジャンケン＞という言葉が出てくるのも新鮮でした。また、一番のお気に入りは＜君をもっと好きになる＞という歌詞です。後悔を抱えつつも、最終的にはやはり好きになってしまう……という展開がいいなと思いました。石田千穂

私は歌詞を読んで、「もっと勇気を持って行動しなよ！」と主人公の背中を押したくなりました（笑）。でも、初恋ならではのもどかしさというか、この経験を糧に次は良い恋愛ができそうな、そんな予感もさせてくれます。中村舞

この曲は私の中で、「失恋」というよりは「言えなかった後悔」の曲だと捉えています。＜きっかけがあれば＞や＜今さらでいいなら＞といった、まだチャンスがあるのではないかと期待してしまう描写があり、それがまたすごく切なくて。主人公の想いに寄り添いながらレコーディングに臨みました。

――本作は、どのようなシチュエーションで聴いてもらいたいですか。石田千穂

愛が強めの曲なので、推しへの愛を再確認しながら聴いてほしいです。ただ、その愛をこじらせすぎないように気をつけてください（笑）。高雄さやか

この曲の主人公のようにならないでほしい、と思います（笑）。アイドルとファンの関係であれば、ここまでのすれ違いは少ないと思うんです。「気持ちを伝えれば、それに応えてくれるのがアイドル」だと私は信じているので、この曲を教訓にして「想いはちゃんと伝えること」を大切にしてもらえたら。そうすれば、きっとうまくいくよ、というメッセージが伝われば嬉しいです。中村舞

歌詞はもどかしく切ない雰囲気ですが、ライブで盛り上がれるアップテンポな曲調なので、ぜひノリノリで聴いてほしいです。コールもしやすいと思います。歌詞をじっくり味わっていただくのはもちろん、音楽としても純粋に楽しんでもらえたら嬉しいです。

――MVの撮影はいかがでしたか？ 中村舞

今作のMVは冬の海での撮影がとても過酷でした。STU48は海のイメージがあると思うのですが、最近MVではあまり海での撮影はなかった気がしていて。潮が引いた時間に撮影したんですけど、足場が悪くて、ダンスを揃えるのも大変でした。

――注目シーンは？高雄さやか

朝日に照らされるメンバーです。芸術的な美しさがありました。推しメンのいろんな魅力が発見できそうなMVに仕上がっているので、たくさん観ていただきたいです。

メンバーとあえて距離を置く時期があった

――歌詞の＜距離を作ってた＞というフレーズにちなんで、あえて距離を置いている、あるいは置いていたものはありますか。高雄さやか

「麻辣湯（マーラータン）」と「汁なし担々麺」と距離を置いています。メンバーの内海里音ちゃんも同じくハマっていて。2週間毎日交互に食べていたので、今はあえて距離を置いています（笑）。石田千穂

私は実家で飼っているインコの「ピーちゃん」です。私がたまにしか帰省しないせいか、ピーちゃんからは「後から来た新参者」あるいは「自分より格下」だと思われているみたいで。それが悔しくて距離を置いています。ピーちゃんも私に関わろうとしてこないので、なかなか歩み寄れていないのですが、いつか仲良くなりたいです。中村舞

私は以前、卒業した沖侑果ちゃんとは、仲が良すぎるがゆえにあえて距離を置く時期がありました。石田千穂

結構長い期間、距離を置いていたこともあったよね？中村舞

うん。同期なので、ライバルとしての意識も強かったんです。お互いへの関心が強すぎて、近すぎると逆に関係がうまくいかない時期がありました。あえて喋らない期間を作っていたので、他のメンバーから「今は（仲が良い時期と悪い時期の）どっちなの？」と聞かれることもありました（笑）。

STU48は私の人生のすべてでした

――さて、石田さんは5月31日に卒業コンサートを控えています。STU48での約9年間を振り返っていかがですか。石田千穂

私の人生のすべてでした。将来人生を振り返った時、真っ先に思い出すのはこの9年間だろうなと思います。初期の頃からフロントに立たせていただき、やり残したことはないと言い切れるくらい、自分にできることはすべてやり切ったと感じています。

――その活動の中で、甲斐心愛さんのSTU48への復帰も発表されました。石田千穂

心愛は当分帰ってこないと思っていたので、私の卒業を伝えたら「卒業ちょっと待って、私帰ってくるかも」と言われて。「もう卒業の日が決まっちゃったよ……」と（笑）。でも、心愛が戻ってくる時期と重なったので、少しの間ですがまた一緒に活動できるのは嬉しいです。私がいなくなった後もグループに心愛がいると思えば、安心して卒業できます。

――石田さんは、これまで卒業していったメンバーたちをどのような気持ちで見送ってきましたか。石田千穂

それぞれが悩み抜いて出した決断なので、最終的には「卒業おめでとう」「お疲れ様」という気持ちで送り出してきました。でも本音を言えば、やはり「もう少し一緒に活動したかった」という寂しさもありました。

――シングルに収録される石田さんのソロ曲「未来へ続く者よ」は、どのような楽曲になりましたか。石田千穂

歌詞が今の自分の心境とリンクしすぎていて驚きました。悩みながらも「頑張れ！」と背中を押すような曲になっているので、メンバーのみんなに向けて歌いたいと思いました。

――冒頭から心情が伝わってきます。石田千穂

まさに歌詞の一行目、＜どう生きればいいか

わからない 手探りしながら

一人で歩く＞が今の私の心境そのものです。具体的に卒業後の活動がすべて決まっているわけではないので……。後輩たちには、1番のサビの歌詞＜未来へ続く者よ 今 イバラの森を走り抜けろ〜＞という部分を強く伝えたいです。＜立ち止まって

迷ってる時間 人生の針は待ってくれない 間違えたら

やり直せばいい 何度だって 戻れるんだよ＞という歌詞も、アイドルを続けていると心に刺さる言葉ばかりで、歌えて本当に幸せです。なかなか結果が出ずに悩んでいる子も多いと思いますが、「絶対にどこかで誰かが見てくれているから、折れずにいてほしい」という想いを込めて歌いたいです。

――最後に、4月に行われる9周年コンサートと、5月の石田さんの卒業コンサートに向けてメッセージをお願いします。中村舞

9周年コンサートは、今までとは違う切り口の内容になる予定です。ファンの皆さんに「今のSTU48も最高だ」と思ってもらえるよう、勢いをつけていきたいです。石田千穂

卒業コンサートまで残り少ない期間ですが、大好きなSTU48とファンの皆さんに恩返しができるよう、全力で駆け抜けます。最後の日まで、よろしくお願いします！（おわり）

作品情報

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13th シングル「好きすぎて泣く」2026年3月4日発売 STU48 13th シングル「好きすぎて泣く」価格：1,900円(税抜き価格1,727円) 形態：CD＋Blu-ray[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】[通常盤]生写真1種ランダム封入●収録内容＜Type A＞【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40【通常盤】品番：KIZM-839〜40CDM-1. 好きすぎて泣くM-2. 未来へ続く者よM-3. ごめんねニュートンM-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.M-6. ごめんねニュートン off vocal ver.Blu-raySTU 鬼ごっこ＜Type B＞【初回限定盤】品番：KIZM-90841〜2【通常盤】品番：KIZM-841〜2CDM-1. 好きすぎて泣くM-2. 未来へ続く者よM-3. 檸檬とレモンM-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.Blu-raySTU48 タクシ→トーク〜先輩が 4 期研究生と話してみた〜＜劇場盤＞価格：1,250円(税抜き価格1,136円)品番：NMAX-1448M-1. 好きすぎて泣くM-2. 未来へ続く者よM-3. 告白 JUMPM-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.M-6. 告白 JUMP off vocal ver.●歌唱メンバー■「好きすぎて泣く」 全 Type M-1 収録新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良■「未来へ続く者よ」全 Type M-2 収録石田千穂■「ごめんねニュートン」TypeA M-3 収録石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜■「檸檬とレモン」TypeB M-3 収録石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑■「告白 JUMP」劇場盤 M-3 収録久留島優果・濱田響・諸葛望愛【ライブ情報】STU48 9周年コンサート2026年4月3日(金)〜4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！■2026年4月3日(金)会場：広島県・上野学園ホール公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演 with THE STU BAND■2026年4月4日(土)会場：広島県・上野学園ホール公演内容：1 部：STU48 中村舞ソロコンサート「My Story」2 部：STU48 Fresh Concert〜Connect〜 Produced by Mai Nakamura■2026年4月5日(日)会場：広島県・上野学園ホール公演内容：1 部：STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW〜Path〜2 部：STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Horizon〜■2026年5月30日(土)会場：東京都・Kanadevia Hall（旧 TOKYO DOME CITY HALL）公演内容：STU48 9th Anniversary Concert◆石田千穂卒 卒業コンサート2026年5月31日(日) 東京都・Kanadevia Hall（旧 TOKYO DOME CITY HALL）