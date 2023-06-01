【水晶玉子】3/5は2026年上半期の最強開運日！絶好のタイミングを活かす開運行動は

3月5日は、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる超吉日！ 2026年上半期でいちばん運気が高まる日です。

この絶好のタイミングを生かす開運のヒントを、人気占い師の水晶玉子さんに教えていただきました。

3月5日（木）は、2026年上半期のNo.1吉日！

未来に向けて新たな挑戦を

新たな一歩を踏み出すのにぴったりな日。挑戦したいことはこの日からスタートしましょう。夢に向かって行動を起こしたり、会いたい人に連絡したりするのもおすすめ。物の新調にも適しているので、新しい洋服やアクセサリーを身につけて、憧れの場所を訪れてみて。新しいウェアで運動をスタートするのもよいでしょう。金運日でもあり、財布の使い始めや、自分への投資も○。

一年でも指折りの吉日。このチャンスを味方につけて、新しい一歩を踏み出してみて！

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。