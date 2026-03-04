B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（同区）キャラクターのハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミとコラボした、アイスクリームケーキ「サンリオキャラクターズ パレット4」を3月6日に通年販売を開始します。

【画像】「か、かわいすぎる！」 これが《食べ終わったあと》に見られるデザインです！

同商品は、2024年3月に販売された「サンリオキャラクターズ パレット4」をリニューアルしたケーキ。ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージしたケーキをベースに、ホイップクリームやチョコスプレー、「お茶目なキャラクターたち」をかたどったチョコレートがトッピングされています。

ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリームになったり、カラースプレー柄の洋服を着て店員になったりしたキャラがデザインされています。また、台紙には、カラースプレーをちりばめたギンガムチェックのテーブルとコースターや、キャラクターたちがグラスに乗ったアイスクリームのデザートが描かれています。

アイスクリームは、ハローキティが「ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ」、シナモロールが「ポッピングシャワー」、ポムポムプリンが「ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート」、クロミが「ラブポーションサーティワン」です。

価格は、3500円（税込み）。サイズは4号で、直径約14センチ、高さ約5センチです。