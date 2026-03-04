フジテレビ系ドラマ「スケバン刑事」や映画「どついたるねん」などに出演した女優の相楽晴子が1日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】セーター姿の相楽晴子 自ら編んだ！薄手で軽いタートルネック すごっ

相楽は「今日は私の58回目の誕生日で、これと言って特別な事はしませんでしたが、この集落に引越して来てから仲良くなった隣人のえっちゃんが、私の為にバースデーケーキを焼いてくれました～ ありがと～っ」と感謝をつづった。



1985年から86年に女優・南野陽子主演で放送された「スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説」に“ビー玉のお京”中村京子役で出演。86年には歌手デビューも果たしている。95年に休業、渡米して結婚。2003年からはハワイで生活していた。25年に帰国し、現在は奈良県に居を構えている。



「ゲーリーさんからのプレゼントは、ひび割れたiPhone 11 を卒業して、iPhone 17 に7年振りのアップグレード～ 早速バースデーケーキを激写しました まだまだ新機能の使い方が分かりませんが 今度は8年保つよう大切に使わせていただきます」と記し、夫からのプレゼントで撮影した大きなイチゴがのった手作りケーキの写真をアップした。



1月21日にはインスタグラムに「孫のベビーブランケット」をアップし、編み物の腕前でファンを驚かせている。フォロワーからは「お京さん！おめでとうございます」とスケバン刑事時代を懐かしむ声をはじめ、祝福のコメントが寄せられていた。



