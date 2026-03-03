【伊藤健太郎】自然体の魅力が炸裂！写真集「JUNCTION」自身でセレクトした通常版＆限定表紙版のカバーが解禁！
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（株式会社東京ニュース通信社）が、3月10日（火）に発売決定。今回は、カバー2種類を公開！
【動画】伊藤健太郎が新境地！「略奪奪婚」
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典
オフィシャルファンクラブ「The swells」の開設、今夏放送・配信の「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」で主演を務めるなど、話題の尽きない伊藤健太郎。
通常版のカバーには、沖縄の柔らかな日差しが差し込む中で撮影された、伊藤の眼差しが印象的なカットを採用。南国特有の澄んだ空気と穏やかな光に包まれながら、まっすぐにこちらを見つめる表情は、まるで何かを静かに語りかけてくるかのような存在感を放っている。
撮影中も、その場の空気を感じ取りながら自然に生まれた表情が印象的であり、表紙選定にあたっては、伊藤本人が「このカット」と選んだ1枚が、そのまま採用された。
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典
限定表紙版のカバーには、肩まで海に浸かり、カメラを見つめる印象的なカットを採用。
当初は全身を海に入れる予定ではなかったが、沖縄の広い海と降り注ぐ日差しに包まれる中で、伊藤の自然体の魅力が次第に引き出されていった。平泳ぎや水面に浮かぶ様子など、リラックスした姿が本企画の世界観と重なり、その場の雰囲気も後押しとなって、本カットが表紙として選ばれた。
伊藤健太郎プロフィール
1997年6月30日生まれ。東京都出身。
出演作：大河ドラマ「光る君へ」、ドラマ「未恋〜かくれぼっちたち〜」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」など。
公式X：オフショットや最新情報を公式Xで配信中！
X：＠kentaro_photo26
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」発売記念イベント 開催決定！！
【名古屋会場お渡し会】
日時：2026年3月21日（土）13：00〜
会場：ジュンク堂書店 名古屋店
対象商品：伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（定価3,850円）※税込
●イベント内容／特典
【1冊券】
・伊藤さんから商品1冊お渡し（サイン無し）
【3冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊お渡し
・イベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム）※会場ごとに図柄が異なります。
・伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権
【5冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し
・イベント限定ブロマイド5枚（全5種コンプリート）※会場ごとに図柄が異なります。
・ツーショットチェキ撮影1回
●参加券お申込期間（WEBのみ）
2026年2月8日（日）12：00（正午） 〜 2026年3月18日（水）23：59
※但し完売次第終了
※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます
●開催書店イベント専用ページ
イベント内容、参加券のお申込方法など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook、および上記の各書店イベント専用ページをご確認ください。
【商品概要】
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」
●発売日：2026年3月10日（火）※一部発売日が異なる地域がございます
●定 価：3,850円
●発 行：東京ニュース通信社
