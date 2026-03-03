藍井エイルの新曲「絵空事」が、4月3日より放送開始となるTVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』（日本テレビ系）のオープニング主題歌に決定した。

同楽曲は、バンドサウンドを軸とした新曲に。壮大な同アニメの世界に寄り添うような激しいロックナンバーに仕上がっている。

また、同楽曲も収録されるCDが、4月22日にリリースされることも決定。同CDにはTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のオープニングテーマ「MONSTER」も収録され、ダブルタイアップシングルとなる。

＜藍井エイル コメント＞

世界中から愛され続けている『転スラ』のオープニング主題歌を歌わせていただけることが決まった時は、心から驚きましたし、何よりワクワクが止まりませんでした。

「絵空事」は、作品の壮大なスケールに寄り添うような激しいロックナンバーになっています。ぜひアニメと共に楽しんでいただけると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）