すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を3月10日午前9時から発売します。

【画像】やば…うまそ！ コチラがチキンどーん！な「炭火焼きほろほろチキンカレー」です！ 食べたい！！（6枚）

同商品は、「カレー」に骨付きの大きな「炭火焼きほろほろチキン」を豪快にのせた一品。チキンは炭火で焼き、じっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンで“ほろっと”ほぐれるほど柔らかく仕上げられています。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、“ほろほろ”で炭火香るチキンの組み合わせが楽しめます。

また、辛さを自由自在に調節できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、スパイシーな味わいへの変化が楽しめます。

さらに、トッピングが付いた「チーズほろほろチキンカレー」「ほうれん草ほろほろチキンカレー」「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」と、単品「炭火焼きほろほろチキン」も同時に販売されます。

価格は「炭火焼きほろほろチキンカレー」がミニ750円（以下、税込み）、並盛850円、大盛990円、メガ1250円。「チーズほろほろチキンカレー」がミニ950円、並盛1050円、大盛1190円、メガ1450円。「ほうれん草ほろほろチキンカレー」がミニ850円、並盛950円、

大盛1090円、メガ1350円。「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」がミニ960円、並盛1060円、大盛1200円、メガ1460円。単品の「炭火焼きほろほろチキン」が400円です。

全国の店舗（1966店舗）で販売されます。