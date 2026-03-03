生田斗真演じるNHK Eテレ『みいつけた！』のキャラクター“らくだしさん”が、番組エンディング曲を初めて担当。 楽曲「ラクダ・カタブラ」はレキシこと池田貴史が作詞作曲を手掛けたものだ。

レキシによる『みいつけた！』への書き下ろしは、｢ひみつのヒミコちゃん｣(2018発表)以来8年ぶり。思わず口ずさみたくなるポップで心地よいメロディーと、優しさに満ちた歌詞に加え､“つれづれなるまま” “おくのほそみち”といったレキシならではのユニークな言葉遊びも散りばめられている。

また、歌の中で繰り返される“ラクダ・カタブラ”という言葉は、まるでおまじないのように、疲れたときや悲しいときの気持ちをそっと“ラク”にしてくれる魔法のフレーズだ。「今日はちょっとひと休みしたいな」──そんな瞬間に寄り添ってくれる癒やしあふれる1曲に仕上がった。

以下に、レキシこと池田貴史のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「らくだしさんの、ほんわかふんわり優しい雰囲気を思い浮かべながら作りました。

この歌を聴いて、みなさんの心がほんのり軽く、楽で楽しい気持ちになったら嬉しいなぁ。

いつも心のポケットにラクダ・カタブラ♪」

──レキシ 池田貴史

◆ ◆ ◆

■新曲『ラクダ・カタブラ』

うた：らくだしさん

作詞・作曲：池田貴史

初回放送日：3月9日(月)午前7:30〜7:45 ＜Eテレ＞

※再放送は同日午後6:25〜6:40 ＜Eテレ＞ ■NHK Eテレ『みいつけた！』

本放送：月〜金 午前7:30〜7:45

再放送：月〜金 午後6:25〜6:40

見逃し配信：https://www.web.nhk/tv/an/miitsuketa/

■＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞

5月19日(火) 北海道・札幌市教育文化会館

open17:30 / start18:30

（問）WESS info@wess.co.jp

5月21日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

（問）キョードー東北 022-217-7788

5月24日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open16:00 / start17:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

5月27日(水) 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(名古屋) 052-320-9100

5月31日(日) 福岡・福岡サンパレス

open16:00 / start17:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

6月03日(水) 広島・上野学園ホール (広島県立文化芸術ホール)

open17:30 / start18:30

（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

6月05日(金) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(静岡) 054-284-9999

6月08日(月) 東京・東京国際フォーラム ホールA

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

6月11日(木) 大阪・オリックス劇場

open17:30 / start18:30

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

6月15日(月) 東京・SGC HALL ARIAKE

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

※全10公演

※開場・開演時刻につきましては予定となっており、変更になる場合がございます。

▼BAND MEMBER

Keyboard：元気出せ！遣唐使 (渡 和久)

Guitar：健介さん格さん (奥田健介 from NONA REEVES)

Bass：御恩と奉公と正人 (鈴木正人)

Drums：蹴鞠Chang (玉田豊夢)

Sax & Flute：TAKE島流し (武嶋 聡)

Trumpet：MC輔大夫 (佐瀬悠輔)

▼チケット

全席指定：11,900 円(税込)

■イベント出演情報

＜キュウソネコカミ presents 極楽鼠浄土2026＞

2026年3月21日(土) 大阪・インテックス大阪 5号館