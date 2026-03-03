2月28日、俳優・水上恒司（26）が、所属事務所を通じて一般女性との結婚を発表した。同事務所は公式サイトで「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」とコメントし、お相手の妊娠も報告した。

【写真】手を繋ぎながら、幹線道路沿いを歩く水上恒司。相手の荷物を持ってあげる場面も

水上は2018年に俳優としてのキャリアをスタート。オーディションを経て、ドラマ『中学聖日記』（TBS系）で主演・有村架純の相手役に抜擢され、「岡田健史（おかだけんし）」の芸名で華々しいデビューを飾った。

2022年8月に前事務所を退社し、本名の「水上恒司」に改名。独立後も俳優業は順調で、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』（2023）でヒロインの最愛の人役を演じ存在感を放ったほか、主演映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023）で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。2026年5月には主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』が公開を控えているなど、めざましい活躍ぶりを見せている。

公私ともに絶好調の水上。NEWSポストセブン取材班は昨年11月、そんな水上の熱愛ツーショットを捉えていた。サングラスをかけ、全身を黒でまとめた水上の隣を歩いていたのは、長身で目鼻立ちのクッキリとした"マギー似"の美女。一体どんな人物なのか。芸能プロ関係者が語る。

「水上さんより年上の一般女性で、芸能人やインフルエンサーのマネジメントをしていると聞いています。一時期はモデル活動をしており、タレント顔負けのビジュアルですが、今は退いていて裏方仕事がメインだそうです」

この日の2人は、賑やかな幹線道路沿いにある地元で愛される庶民派スーパーを訪れていた。店を出た後で水上は自然に車道側を歩き、2つの大きな荷物を抱えて歩く漢気あふれる姿を見せていた。

当時、スーパーに居合わせた客が、2人の仲睦まじい様子をこう語っていた。

「2人で日用品コーナーを回ったり、食材を吟味したりと終始楽しそうでした。彼女さんが水上さんに甘えるようにグッと抱きつく場面もあって、周りを気にするでもなく、すごく自然体でした」

「はい！お付き合いしています」と即答

デートの後日、取材班は水上本人を直撃。一瞬驚いた表情を見せたものの、すぐに落ち着きを取り戻し、真剣な表情で「はい！ お付き合いしてます。別に隠すようなことではないと思うので」と即答した。また、結婚の予定については「真剣にお付き合いはしています！」と答えていた。

さらに、お相手への思いを次のように明かした。

「僕の仲間たちもサポートしてくれているので、いろんな"女房役"がいますけど（笑）。彼女は、いちばん大事な存在ではありますね」

幸せを掴んだ水上は、今後も漢気いっぱいに人生を突き進んでいく。