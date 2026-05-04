きのう（3日）夜、千葉県のJR市川駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、自称・農林水産省の係長の男が現行犯逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・農林水産省の係長・民部田直人容疑者（41）です。民部田容疑者はきのう午後9時45分ごろ、千葉県のJR市川駅構内のエスカレーターで、帰宅途中だった20代女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いがも